Гиганты жестикулируют как люди: слоны научились просить еду у человека осознанными сигналами
Африканские саванные слоны (Loxodonta africana) вновь удивили учёных. Новое исследование показало, что они способны использовать осознанные жесты, чтобы общаться с людьми и просить у них еду. Такой тип поведения подтверждает: слоны не ограничиваются рефлексами, а применяют целенаправленную коммуникацию. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science и уже вызвала большой интерес среди специалистов.
Исследование проводилось в Зимбабве под руководством Весты Элеутери из Венского университета. Термин "интенциональность" учёные применяют для описания действий, направленных на достижение конкретной цели. В отличие от простых сигналов, здесь животное осознаёт, что пытается повлиять на поведение другого.
В опытах участвовали 17 слонов, которые видели два подноса: один с яблоками и один пустой. Человек мог приносить либо все яблоки, либо одно, либо вовсе пустой поднос. В процессе животные использовали 38 типов жестов — направленных как на человека, так и на еду.
Наблюдения за поведением
Слоны продолжали жестикулировать даже тогда, когда их просьба удовлетворялась частично: например, при получении одного яблока вместо шести. Если же они не получали ничего, то пробовали новые жесты, а не повторяли старые. Это указывает на способность анализировать эффективность своих действий и адаптировать поведение.
Намеренные сигналы считаются важным признаком языка. Это демонстрирует, что животные могут контролировать свои действия и следить, насколько их сообщения доходят до адресата.
"Намеренное использование сигналов — важный признак языка", — подчеркнула команда исследователей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать все сигналы животных случайными.
Последствие: недооценка когнитивных способностей.
Альтернатива: анализировать жесты как осознанные действия.
-
Ошибка: не учитывать различия между африканскими и азиатскими слонами.
Последствие: искажение данных о поведении.
Альтернатива: проводить межвидовые сравнительные исследования.
-
Ошибка: игнорировать значение коммуникации для условий содержания.
Последствие: ухудшение благополучия животных в неволе.
Альтернатива: учитывать особенности общения в программах охраны природы.
Сравнение видов
|Вид слона
|Особенности коммуникации
|Реакция на визуальные сигналы
|Африканский саванный
|Использует намеренные жесты к людям
|Понимает указательные движения
|Азиатский
|Больше зависит от комплексных подсказок (не только зрительных)
|Не всегда реагирует на визуальные сигналы
|Африканский лесной
|Изучен меньше, предполагаются схожие паттерны
|Данных недостаточно
Мифы и правда
-
• Миф: крупные животные общаются только с помощью звуков.
• Правда: слоны используют и жесты, и мимику.
-
• Миф: только приматы понимают указания человека.
• Правда: африканские слоны тоже способны воспринимать указательные жесты.
-
• Миф: все сигналы животных одинаковы и врождённы.
• Правда: у слонов зафиксирована осознанная и гибкая коммуникация.
Значение для охраны природы
Понимание того, как слоны взаимодействуют, важно для разработки программ защиты. Это помогает создавать условия, где животные чувствуют себя комфортнее, снижает уровень стресса и облегчает взаимодействие с человеком.
Три интересных факта
-
Слоны способны различать человеческие голоса и определять, принадлежит ли голос мужчине или женщине, взрослому или ребёнку.
-
Эти животные используют инфразвуковые сигналы, распространяющиеся на десятки километров.
-
В естественных условиях слоны проявляют "альтруизм" — помогают раненым или ослабленным сородичам, поддерживая их движение в стаде.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru