Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:57

Гиганты жестикулируют как люди: слоны научились просить еду у человека осознанными сигналами

Биолог Веста Элеутери сообщила, что африканские саванные слоны используют до 38 типов жестов в опытах

Африканские саванные слоны (Loxodonta africana) вновь удивили учёных. Новое исследование показало, что они способны использовать осознанные жесты, чтобы общаться с людьми и просить у них еду. Такой тип поведения подтверждает: слоны не ограничиваются рефлексами, а применяют целенаправленную коммуникацию. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science и уже вызвала большой интерес среди специалистов.

Исследование проводилось в Зимбабве под руководством Весты Элеутери из Венского университета. Термин "интенциональность" учёные применяют для описания действий, направленных на достижение конкретной цели. В отличие от простых сигналов, здесь животное осознаёт, что пытается повлиять на поведение другого.

В опытах участвовали 17 слонов, которые видели два подноса: один с яблоками и один пустой. Человек мог приносить либо все яблоки, либо одно, либо вовсе пустой поднос. В процессе животные использовали 38 типов жестов — направленных как на человека, так и на еду.

Наблюдения за поведением

Слоны продолжали жестикулировать даже тогда, когда их просьба удовлетворялась частично: например, при получении одного яблока вместо шести. Если же они не получали ничего, то пробовали новые жесты, а не повторяли старые. Это указывает на способность анализировать эффективность своих действий и адаптировать поведение.

Намеренные сигналы считаются важным признаком языка. Это демонстрирует, что животные могут контролировать свои действия и следить, насколько их сообщения доходят до адресата.

"Намеренное использование сигналов — важный признак языка", — подчеркнула команда исследователей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать все сигналы животных случайными.
    Последствие: недооценка когнитивных способностей.
    Альтернатива: анализировать жесты как осознанные действия.

  • Ошибка: не учитывать различия между африканскими и азиатскими слонами.
    Последствие: искажение данных о поведении.
    Альтернатива: проводить межвидовые сравнительные исследования.

  • Ошибка: игнорировать значение коммуникации для условий содержания.
    Последствие: ухудшение благополучия животных в неволе.
    Альтернатива: учитывать особенности общения в программах охраны природы.

Сравнение видов

Вид слона Особенности коммуникации Реакция на визуальные сигналы
Африканский саванный Использует намеренные жесты к людям Понимает указательные движения
Азиатский Больше зависит от комплексных подсказок (не только зрительных) Не всегда реагирует на визуальные сигналы
Африканский лесной Изучен меньше, предполагаются схожие паттерны Данных недостаточно

Мифы и правда

  • Миф: крупные животные общаются только с помощью звуков.
    Правда: слоны используют и жесты, и мимику.

  • Миф: только приматы понимают указания человека.
    Правда: африканские слоны тоже способны воспринимать указательные жесты.

  • Миф: все сигналы животных одинаковы и врождённы.
    Правда: у слонов зафиксирована осознанная и гибкая коммуникация.

Значение для охраны природы

Понимание того, как слоны взаимодействуют, важно для разработки программ защиты. Это помогает создавать условия, где животные чувствуют себя комфортнее, снижает уровень стресса и облегчает взаимодействие с человеком.

Три интересных факта

  1. Слоны способны различать человеческие голоса и определять, принадлежит ли голос мужчине или женщине, взрослому или ребёнку.

  2. Эти животные используют инфразвуковые сигналы, распространяющиеся на десятки километров.

  3. В естественных условиях слоны проявляют "альтруизм" — помогают раненым или ослабленным сородичам, поддерживая их движение в стаде.

