Межзвёздный объект
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:01

Гигантский астероид оставил не только кратер: открытие анангуитов раскрывает новые страницы истории Земли

Учёные нашли доказательства древнего астероидного удара через уникальные тектиты и анангуиты

Учёные обнаружили новые доказательства того, что миллионы лет назад Земля столкнулась с гигантским астероидом, оставившим после себя уникальные осколки — тектиты. Эти находки позволили не только восстановить картину древней катастрофы, но и добавить новое название в список геологических образований — анангуиты.

Как ученые нашли доказательства катастрофы

Тектиты — это стекловидные осколки, которые образуются, когда земные породы плавятся под воздействием интенсивного тепла и давления, вызванных ударом астероида. Известно, что тектиты могут быть результатом столкновений с космическими телами, и тысячи таких фрагментов были найдены в Южно-Австралийском музее в Аделаиде.

Ранее считалось, что все тектиты в коллекции музея образовались от удара, произошедшего около 800 000 лет назад, возможно, в Юго-Восточной Азии. Эти тектиты, называемые австралазитами, распространились по 10% поверхности Земли. Однако в 1969 году ученые обнаружили 8 экземпляров австралазитов с необычным химическим составом, что натолкнуло на мысль о более старом источнике.

Поиски аномальных тектитов

В 2023 году группа французских ученых отправилась в музей для дальнейшего анализа. Они отобрали 417 тектитов, которые выделялись по химическому составу и плотности. После тщательных исследований они обнаружили, что шесть из них имеют возраст около 10,8 миллионов лет — гораздо старше большинства австралазитов. Это открытие привело к выводу, что эти тектиты имеют совершенно другое происхождение.

"Я путешествовал с чемоданом образцов", — вспоминает геофизик Пьер Рошетт из Университета Экс-Марсель.

Новый тип тектитов: анангуиты

Эти шесть необычных тектитов, вместе с 8 экземплярами, найденными в 1960-х годах, образуют уникальную группу, отличающуюся от остальных австралазитов. Ученые решили дать им новое название — анангуиты, в честь местных аборигенов племени анангу, чьи земли они частично занимают. Это решение стало своего рода почтением к культуре и традициям коренных народов.

Поиски места столкновения

Чтобы выяснить, где мог приземлиться гигантский астероид, исследователи составили карту возможных ударных кратеров. Химический состав анангуитов указывает на их происхождение из глубин мантии Земли. Это направило ученых на вулканически активные регионы, такие как Филиппины, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея. Однако поиск кратера, особенно среди вулканов, непрост: через миллионы лет кратеры могут исчезнуть, заполнившись лавой или подвергнувшись эрозии.

"Поиск ударного кратера среди вулканов — задача непростая, — признаёт Рошетт. — Повсюду круглые ямы".

Исследования продолжаются, и учёные надеются, что в будущем им удастся найти кратер, который станет ещё одним важным доказательством столкновения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Невнимание к аномальным химическим признакам тектитов.
    Последствие: Пропуск древних событий, которые могут расширить наше понимание истории Земли.
    Альтернатива: Тщательное исследование всех находок с учётом возможных аномальных характеристик.

  • Ошибка: Игнорирование возможных изменений кратеров за миллионы лет.
    Последствие: Недооценка сложности поиска кратеров.
    Альтернатива: Использование современных технологий для поиска скрытых кратеров и анализа подземных слоёв.

  • Ошибка: Пренебрежение ролью вулканической активности в поиске кратеров.
    Последствие: Пропуск подходящих мест для поиска.
    Альтернатива: Учёт вулканической активности при составлении карт возможных мест столкновений.

Плюсы и минусы поиска кратеров

Плюсы Минусы
Помогает понять историю Земли и космических столкновений Кратеры могут быть скрыты или разрушены
Использование новых технологий может ускорить процесс Требуется обширная работа и исследования
Помогает обнаружить новые геологические процессы Сложность в поисках и интерпретации данных

FAQ

Как ученые определили возраст тектитов?

Тектиты были датированы с помощью современных методов геохронологии, что позволило точно установить их возраст.

Можно ли найти больше таких тектитов?

Да, учёные надеются, что дополнительные исследования позволят найти ещё экземпляры и определить точное место удара.

Как тектиты помогают в изучении истории Земли?

Тектиты дают учёным информацию о том, как Земля взаимодействует с космическими объектами, а также о геологических процессах, происходивших в прошлом.

Мифы и правда

  • Миф: тектиты всегда имеют одинаковый химический состав.
    Правда: некоторые тектиты могут существенно отличаться по химическому составу и возрасту.

  • Миф: тектиты образуются только от столкновений с большими астероидами.
    Правда: даже небольшие космические объекты могут оставлять такие осколки.

  • Миф: исследование тектитов — это лишь любопытное занятие.
    Правда: тектиты помогают воссоздать геологическую и космическую историю нашей планеты.

Исторический контекст

Тектиты впервые стали известны в XIX веке, когда учёные заметили необычные камни, которые, как выяснилось, являются результатом столкновений с астероидами. Однако только в XX веке были проведены более детализированные исследования, что позволило более точно датировать такие события и выделить разные типы тектитов.

Три интересных факта

  1. Слово "тектит" происходит от греческого слова "тектос", что означает "плавить".

  2. Тектиты могут быть найдены по всему миру, от Арктики до экваториальных регионов.

  3. Некоторые тектиты могут быть использованы в ювелирных изделиях из-за их привлекательного внешнего вида и редкости.

