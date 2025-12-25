Гигантомастия: как женщина, столкнувшаяся с аномальным ростом груди, изменила отношение к своему телу

Жительница Великобритании, 27-летняя Саммер Роберт, страдает от редкого заболевания, известного как гигантомастия, из-за которого ее грудь продолжает расти. В интервью Daily Star она поделилась своими проблемами со здоровьем и трудностями, с которыми сталкивается из-за этой патологии.

Проблемы со здоровьем и гигантомастия

Вес груди Саммер, которая уже весит около 32 килограммов, продолжает увеличиваться, что вызывает постоянную боль и дискомфорт. Врачи поставили ей диагноз гигантомастия — заболевание, при котором грудь увеличивается до аномальных размеров. Это состояние требует постоянного контроля и лечения, а недавно ей даже пришлось перенести операцию на позвоночнике из-за сильных болей.

"В этом году моя грудь увеличилась на 10 размеров. Это поистине невероятно, и, кажется, она не собирается останавливаться", — говорит Саммер.

Проблемы с операцией по уменьшению груди

Несмотря на страдания, Саммер неоднократно пыталась пройти операцию по уменьшению груди, однако ее обращения в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) не увенчались успехом. Врачи отказывались проводить операцию, ссылаясь на ее молодой возраст, высокий индекс массы тела и особенности заболевания — при гигантомастии уменьшенная грудь может снова вырасти.

Принятие своей особенности

Со временем Саммер смирилась со своей особенностью. Ранее она испытывала сильное недовольство по поводу своего тела и даже хотела, чтобы грудь исчезла. Однако теперь она настроена более спокойно и рассматривает возможность оставить ее в том виде, в котором она есть, чтобы посмотреть, что будет дальше.