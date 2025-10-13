Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Китай
Китай
© pixabay.com by windhorsetourchina is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:24

Что нельзя дарить в Китае: один неверный сувенир может всё испортить

Российские туристы отмечают: китайцы ценят подарки, если их вручить лично и с улыбкой

Российские путешественники, осваивающие новые маршруты в безвизовом Китае, всё чаще задаются вопросом: какие подарки действительно понравятся местным жителям? Ведь традиция брать с собой небольшие презенты для персонала отелей, водителей и новых знакомых прочно укоренилась среди туристов. Но в Поднебесной к этому жесту стоит относиться особенно внимательно — здесь важны не только сами подарки, но и то, как их преподносят.

Что думают сами туристы

Обсуждение темы началось с простого вопроса в соцсетях: что привезти китайцам в знак благодарности? Ответы разделили пользователей на два лагеря. Одни уверяют, что подарки в Китае — редкость, и местные жители стараются избегать ситуаций, где им что-то дарят.

"Они шарахаются, как от прокаженного, при попытке им что-то подарить", — отметил один из комментаторов.

Другие же считают, что презенты — это отличный способ проявить внимание и расположить к себе собеседника. Главное — не путать сувенир с подкупом.

"Китайцы верят в деньги и здоровье. Лучший подарок для них — это долгое и плодотворное сотрудничество для заработка, остальное — мишура", — сказал один из пользователей.

Тем не менее опытные путешественники уверяют: если дарить символические сувениры от души, китайцы это ценят. Особенно если подарок сопровождается улыбкой и хотя бы парой слов на китайском языке — такой жест производит неизгладимое впечатление.

Русские сладости, которые ценят в Поднебесной

Вопреки распространённому мнению, сладкие подарки в Китае воспринимаются с энтузиазмом. Туристы делятся, что шоколад "Аленка" и "Вдохновение" пользуются особым успехом. Первый — из-за узнаваемого образа и ассоциаций с Россией, второй — благодаря теме балета, который китайцы очень уважают.

"Они всегда "заходят” лучше "Аленки”. Все думал почему. А потом мне объяснили, что русский балет в Китае очень ценится", — рассказал подписчик телеграм-канала "Крыша ТурДома".

Кроме шоколада, в фаворитах остаются тульские пряники, конфеты "Красный мак" и "Мишки в лесу", мед, варенье с шишками и клюква в сахаре. Такие сладости воспринимаются не просто как лакомство, а как часть культурного обмена.

Напитки и традиции: где тонкости важнее цены

Некоторые путешественники предпочитают дарить напитки — водку или крафтовое пиво. Однако с такими презентами стоит быть осторожнее. В Китае не принято распивать спиртное вне праздничных поводов, а значит, подарок может быть воспринят неоднозначно. Лучше выбирать что-то нейтральное — сувенирную бутылку с национальным орнаментом или ограниченную коллекцию в декоративной упаковке.

Важно помнить, что чаевые в Китае не являются нормой. Если оставить подарок в номере после отъезда, велика вероятность, что его просто не возьмут. Поэтому лучший способ выразить благодарность — вручить сувенир лично, сопроводив короткой благодарственной фразой.

Что дарить на Хайнане

Популярный у россиян остров Хайнань известен тем, что здесь в магазинах легко найти российские продукты — от шоколада до консервов. Поэтому туристы советуют везти туда что-то, чего нет на прилавках: гжель, расписные ложки, свистульки и, конечно, матрёшки. Такие предметы вызывают искренний интерес у местных жителей, ведь они несут в себе дух русской культуры и ручного ремесла.

Любовь к мультикам и символам дружбы

Китайцы с теплом относятся к русским мультфильмам. Фигурки и брелоки с изображением Маши и Медведя, Чебурашки или Смешариков — беспроигрышный вариант. Особенно если подарок адресован семье или детям.

Отдельное внимание стоит уделить сувенирам с символическим подтекстом. Так, небольшие фигурки панд из янтаря стали своеобразным мостиком между культурами: панда — национальный символ Китая, а янтарь — "солнечный камень" России. Местные жители верят, что он приносит спокойствие и счастье, защищает от бед и усиливает интуицию.

Сравнение популярных подарков

Категория

Пример сувенира

Как воспринимают китайцы

Сладости

Шоколад, пряники, конфеты

Восторг и интерес, особенно к красивой упаковке

Алкоголь

Водка, крафтовое пиво

Уместно только для друзей, не для персонала

Народные сувениры

Гжель, матрёшки, ложки

Символ уважения к культуре и ремеслу

Символические подарки

Янтарные пандочки, брелоки

Вызывают улыбку и доброжелательность

Детские мотивы

Маша и Медведь, Смешарики

Очень популярны у семей с детьми

Как правильно дарить подарки

  1. Всегда вручайте презент лично, с улыбкой.
  2. Избегайте подарков в чёрной или белой упаковке — в Китае эти цвета ассоциируются с трауром.
  3. Не дарите часы, ножи и зонты: они символизируют разлуку.
  4. Держите подарок обеими руками — это проявление уважения.
  5. Не настаивайте на принятии — китайцы могут отказаться из вежливости, но примут со второго раза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Оставить подарок в номере отеля.
    Последствие: Сувенир не возьмут — подумают, что забыли.
    Альтернатива: Вручить лично при встрече или на ресепшен.
  • Ошибка: Преподнести алкоголь без повода.
    Последствие: Может быть воспринято как неуместный жест.
    Альтернатива: Выбрать сладости или памятный сувенир.
  • Ошибка: Использовать дешёвую упаковку.
    Последствие: Потеряется ощущение значимости подарка.
    Альтернатива: Упаковать красиво — китайцы ценят эстетичность.

А что если хочется удивить?

Если вы хотите выйти за рамки стандартных решений, попробуйте подарить китайцам что-то необычное: расписную деревянную игрушку, настольный календарь с видами Москвы или Петербурга, миниатюрную балалайку. Такие подарки не воспринимаются как "массовка" и вызывают неподдельное любопытство. А если рассказать короткую историю о предмете, это станет началом интересного разговора.

Плюсы и минусы сувениров

Подарок

Плюсы

Минусы

Русский шоколад

Универсален, вкусен, вызывает ассоциации с Россией

Может таять в жарком климате

Мед и варенье

Натуральный, полезный продукт

Требует осторожности при перевозке

Матрёшки

Яркий символ культуры, легко упаковать

Часто встречается — эффект "дежавю"

Янтарные фигурки

Элегантный, символичный подарок

Относительно дорогой

Пряники и клюква

Аутентичные и вкусные

Недолговечны, если долго в пути

FAQ: часто задаваемые вопросы

Что лучше дарить персоналу отеля?
Небольшие сладости или сувениры с русской символикой — безопасный и приятный выбор.

Можно ли дарить деньги или чаевые?
Нет. В Китае это не принято, особенно в гостиницах и ресторанах.

Стоит ли брать много подарков?
Нет необходимости. Главное — внимание, а не количество.

Как отреагируют на подарок мужчине или женщине?
Мужчинам подойдут нейтральные предметы (чай, брелок), женщинам — сладости или что-то декоративное.

Что делать, если отказались принять подарок?
Повторите предложение ещё раз — вежливый отказ часто означает смущение, а не нежелание.

Мифы и правда

Миф: В Китае не принимают подарки.
Правда: Принимают, если преподнести с уважением.

Миф: Дарить можно что угодно, если это недорого.
Правда: Значение имеет символика, а не цена.

Миф: Достаточно просто передать подарок.
Правда: Важно, как вы это делаете — с почтением и улыбкой.

3 интересных факта о китайском этикете подарков

  1. Если подарок упакован красиво, его редко разворачивают при дарителе — это считается невежливым.
  2. Число четыре в Китае считается несчастливым, поэтому не стоит дарить четыре одинаковых предмета.
  3. Лучшее время для подарков — после совместного ужина или завершения разговора, а не в начале встречи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенний сезон устриц в Нидерландах: сбор, фермы и фестиваль в Йерсеке сегодня в 5:17
Как проходит сезон устриц в Зеландии: сбор, фермы и фестивали

Осень в Нидерландах — время морских трофеев. Рассказываем, где собирать устриц бесплатно, как не нарушить правила и куда ехать на устричный фестиваль.

Читать полностью » Флоренция готовит осеннюю выставку Шагала и Сутина в музее Collezione Roberto Casamonti сегодня в 4:15
Почему выставку во Флоренции называют самой поэтичной этой осенью

Осень во Флоренции — время искусства и вдохновения. В Collezione Casamonti открывается выставка Шагала, Сутина и Де Пизиса — повод поехать и увидеть красоту в цвете.

Читать полностью » Осенний Париж: открытие башен Нотр-Дама и выставка Герхарда Рихтера сегодня в 3:13
Теплый осенний Париж: кофе, Нотр-Дам и искусство Рихтера

Осень — лучшее время для Парижа: меньше туристов, мягкий свет и большие премьеры. Рассказываем, зачем ехать именно сейчас и что не пропустить.

Читать полностью » Хакимулин: безвизовый транзит в Китае возможен только при вылете в третью страну сегодня в 2:16
Пока другие ждут рейс в зале, вы можете гулять по Шанхаю — но есть нюансы

Как выйти из аэропорта Шанхая во время пересадки, куда поехать и что посмотреть за несколько часов — инструкция для тех, кто хочет совместить путешествие и прогулку по мегаполису.

Читать полностью » В Петербурге с апреля возобновятся речные экскурсии для туристов сегодня в 1:16
Когда город спит, Нева рассказывает свои тайны: зачем стоит выйти на воду ночью

Петербург невозможно понять с берега — только с воды он раскрывается по-настоящему. Как выбрать речную прогулку и что стоит увидеть во время плавания?

Читать полностью » Ростуризм: большинство туристов совершают ошибки ещё на этапе планирования поездки сегодня в 0:16
Почему идеальный отпуск рушится ещё до выезда: 13 ловушек планирования

Большинство отпускных провалов можно предсказать заранее. Разбираем главные ошибки туристов — от планирования до поведения на месте — и даём простые способы их избежать.

Читать полностью » Отели Подмосковья начали распродажу номеров на новогодние праздники — спрос уже превышает 90% вчера в 23:02
Новогодние каникулы под Москвой дорожают, но спрос бьёт рекорды: отели заполняются уже осенью

Цены растут, а свободных мест всё меньше: где провести Новый год в Подмосковье, какие отели уже почти распроданы и какие звёзды выступят в праздничную ночь.

Читать полностью » Туроператор Coral Travel показал франчайзи алмазные карьеры Архангельской области вчера в 22:58
Алмазы вместо пляжей: Coral Travel открыл партнёрам север, куда не пускают туристов

Путешествие, которое почти невозможно повторить: турагенты Coral Travel побывали на алмазодобывающем предприятии в Архангельской области — уникальном объекте закрытого промышленного туризма.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренер Каневский: сочетание алкоголя и бега создаёт тройную нагрузку на организм
Еда
Салат с фасолью, копчёной колбасой и сухариками может заменить ужин или стать отличной закуской
Еда
Курник с курицей и картофелем в духовке получается сочным
Еда
Эксперты напомнили: для пышного омлета нужно 1 столовая ложка молока на 2 яйца
Красота и здоровье
Калий поддерживает здоровье сердца и мышц и предотвращает судороги – Людмила Сухорукова
Дом
10 способов сделать красивый ремонт и уложиться в бюджет
Авто и мото
Правила проезда кругового движения различаются в Великобритании, США, Австралии и России
Красота и здоровье
Врач Юлия Савина напомнила о смертельной опасности вируса бешенства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet