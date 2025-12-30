Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Какие подарки на Новый год облагаются НДФЛ?
Какие подарки на Новый год облагаются НДФЛ?
© NewsInfo.Ru by Андрей Лебедев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Экономика
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 14:20

Деньги давайте бумажные: кто и сколько заплатит НДФЛ за новогодние подарки

Юрист Исмаилов рассказал, за какие подарки на Новый год нужно платить НДФЛ

Подготовка к зимним праздникам традиционно сопровождается не только поиском подходящих презентов, но и вопросами о юридической чистоте таких жестов. В российском законодательстве существуют четкие границы, отделяющие обычное проявление внимания от налогооблагаемого дохода. Об этом NewsInfo. Ru рассказал доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Лимиты на корпоративные подарки

Когда речь заходит о поздравлениях от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, ключевое значение приобретает совокупная стоимость подарков за календарный год. Законодательство устанавливает необлагаемый минимум, который позволяет сотрудникам получать приятные бонусы без необходимости делиться ими с государством. Если же бюджет организации на поощрение конкретного работника выходит за рамки установленных норм, возникает обязанность по уплате налога.

Юридические лица обязаны вести строгий учет подобных операций, так как именно они выступают налоговыми агентами. В большинстве случаев налог удерживается автоматически из денежных выплат сотруднику, что избавляет получателя от лишней бумажной волокиты. Однако при получении подарка в натуральной форме важно понимать, что его рыночная оценка станет базой для исчисления НДФЛ, если лимит будет исчерпан.

"Например, подарки от юридических лиц и от индивидуальных предпринимателей, например работодателей в том числе, стоимость которых не превышает 4000 рублей, они не облагаются НДФЛ, то есть они, соответственно, это напрямую указано в налоговом кодексе, если я не ошибаюсь, статья 217 налогового кодекса", — пояснил он.

Нюансы дарения между физическими лицами

Взаимоотношения между обычными гражданами регулируются иными правилами, где во главу угла ставится степень родства. Подарки от членов семьи, таких как родители, дети, супруги, а также бабушки, дедушки и внуки, не облагаются налогом вне зависимости от их ценности. Это правило распространяется даже на самые дорогостоящие активы, будь то элитная недвижимость или современные транспортные средства.

Ситуация кардинально меняется, если щедрый дар поступает от человека, не входящего в круг близких родственников. В этом случае закон выделяет определенные категории имущества, передача которых признается получением дохода. К ним относятся объекты, требующие государственной регистрации или учета прав собственности, что делает сделку прозрачной для контролирующих органов.

"А вот, например, от других физических лиц в некоторых случаях могут быть также начисления по НДФЛ, в частности, если подарены недвижимое имущество, транспортное средство, либо, например, акции доли в каких-то организациях, ну и не так давно еще внесли также изменения в законодательство и добавили туда цифровые финансовые активы, цифровые права", — подчеркнул Исмаилов.

Ответственность и расчет налога

Получение ценного имущества от посторонних лиц накладывает на гражданина обязанность по самостоятельному взаимодействию с налоговой службой. Необходимо своевременно подать декларацию по форме 3-НДФЛ, чтобы зафиксировать факт перехода права собственности. Игнорирование этого правила может привести к начислению штрафов и пени, которые значительно увеличат финансовую нагрузку на нового владельца.

Для корректного расчета суммы платежа используются официальные показатели стоимости объектов. Для квартир и домов ориентиром служит кадастровая стоимость, зафиксированная в Росреестре на начало года. Что касается автомобилей и других транспортных средств, здесь чаще всего применяется рыночная цена, подтвержденная соответствующими документами или экспертной оценкой.

Знание налоговых тонкостей позволяет избежать неприятных сюрпризов после окончания праздничного сезона. Понимание разницы между дружеским жестом и облагаемым доходом помогает правильно планировать свои расходы и вовремя исполнять обязательства перед бюджетом. Правовая грамотность в вопросах дарения остается важным инструментом финансовой безопасности каждого гражданина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Страховой рынок вырастет на 15% до 4,47 трлн рублей в 2026 году — АКРА вчера в 9:38
ДМС выходит из тени: почему умеренный рост медстрахования важен для всей страны

АКРА прогнозирует рост страхового рынка до 4,47 трлн руб. в 2026 году. Драйверами станут некредитное страхование жизни и автострахование.

Читать полностью » Серебро впервые превысило 80 долларов за унцию — COMEX вчера в 9:26
Психологический рубеж в $80 пал: что заставляет инвесторов скупать серебро как горячие пирожки

Серебро на COMEX впервые превысило $80 за унцию: мартовский фьючерс доходил до $82,67. Рынок драгметаллов обновляет максимумы с начала недели.

Читать полностью » Россияне стали реже платить картами в III квартале 2025 года — Банк России вчера в 9:24
Платежный ландшафт меняется: что скрывается за снижением операций по картам на 3%

Россияне стали реже платить банковскими картами: в третьем квартале 2025 года число операций снизилось на 3%, а объем платежей — на 8%, сообщили в ЦБ.

Читать полностью » Золото подорожало на 60 процентов в 2025 году — ПРАЙМ вчера в 8:45
Рубль даст фору доллару: секрет двойной доходности для российских инвесторов в золоте

Золото в 2025-м обновляло рекорды десятки раз и перешагнуло $4000 за унцию. Почему эксперты ждут продолжения роста в 2026 году?

Читать полностью » Маткапитал потерял почти половину покупательной способности — Косарева вчера в 8:43
Новостройки оказались не по карману: почему маткапитал превратился лишь в небольшую доплату

Маткапитал за десять лет почти вдвое потерял покупательную способность: на эти деньги стало доступно меньше "квадратов" жилья, особенно в новостройках.

Читать полностью » Материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи — Соцфонд вчера в 8:05
Пособия на детей резко подскочили: на что можно рассчитывать при рождении и до полутора лет

В 2026 году вырастут пенсии, МРОТ, пособия и маткапитал, а для семей с детьми появится налоговый кешбэк. Какие суммы и сроки уже известны?

Читать полностью » МРОТ вырастет до 27093 рублей с нового года — Минтруд вчера в 7:42
Семьям с детьми станет легче: как получить новую налоговую выплату и сколько можно вернуть

С 1 января 2026 года изменятся пенсии, МРОТ, пособия и правила на дорогах: что вырастет автоматически, а что потребует заявления?

Читать полностью » Семьям с двумя детьми с 1 января вводят ежегодную налоговую выплату — Балынин вчера в 7:07
Пособия для беременных подорожали на 20%: раскладываем по полочкам, что и на сколько выросло

С 1 января семьям с двумя и более детьми вводят ежегодный возврат части НДФЛ и повышают пособия по беременности и уходу за ребенком.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Каждый четвертый ребенок 7–9 лет в Европе имеет лишний вес — Европейское бюро ВОЗ
Красота и здоровье
Прогулки на улице снижают риск заражения в праздники — вирусолог Зверев
Туризм
Арктика стала доступным туристическим направлением для россиян — Каганов
Туризм
Новогодний отдых в Красной Поляне обошёлся в 1,2 млн рублей — Readovka
Наука
Марс мог стать обитаемым раньше Земли — Шон Джордан доцент химии
Еда
Горчица и сметана станут заменой майонеза на новогоднем столе — диетолог Соломатина
Красота и здоровье
Врачи советуют менять привычки при высоком холестерине — Daily Mail
Красота и здоровье
Ретро-наушники безопасны для ушей — отоларинголог Лесков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet