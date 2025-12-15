Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Новогодние подарки
Новогодние подарки
© Freepik by KamranAydinov is licensed under public domain
Общество
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:47

Через подарок легко выдать свои чувства: большинство делает это неосознанно

Выбор подарка отражает роль человека в отношениях — психотерапевт Крашкина

Предновогодний выбор подарков нередко превращается в большее, чем просто поиск подходящей вещи. Через презенты люди транслируют свои ожидания, тревоги и степень близости с окружающими, зачастую не осознавая этого. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с изданием "Известия".

По словам специалиста, подарок отражает не уровень щедрости, а внутреннюю позицию человека в отношениях. Он становится своеобразным психологическим сообщением, которое показывает, какую роль даритель занимает в общении с близкими и какие чувства хочет выразить.

Подарок как отражение роли в отношениях

Кандидат медицинских наук, психотерапевт клиники академика Ройтберга Ирина Крашкина пояснила, что через выбор подарка люди демонстрируют стремление поддержать, удивить, проявить заботу или, напротив, скрытую тревогу — "лишь бы угодить". Именно поэтому одинаковые бюджеты могут приводить к совершенно разным решениям.

Эксперт подчеркивает, что подарок работает как язык общения. Он помогает донести отношение без слов и часто говорит о дарителе не меньше, чем о получателе.

Психологические типы дарителей

Крашкина выделила несколько распространенных моделей поведения. "Вдохновитель" делает ставку на развитие, выбирая курсы, инструменты для хобби или гаджеты для экспериментов, транслируя веру в будущее человека. "Спасатель" сосредоточен на комфорте и облегчении быта, даря полезные вещи, что нередко отражает его собственную потребность в заботе.

"Провокатор", по словам специалиста, стремится к ярким эмоциям и выбирает экстремальные впечатления или необычные предметы, способные оставить сильное впечатление. Такой тип ориентирован на эмоциональный отклик и запоминающийся эффект.

Внимание к деталям и долгосрочный подход

Отдельно психотерапевт отметила тип "тонкого наблюдателя", который запоминает случайные реплики и выбирает именно тот аромат или предмет, который когда-то был мимоходом похвален. "Архитектор будущего" предпочитает подарки с прицелом на устойчивость — абонементы, обучение, долгосрочные программы.

Есть и "эстет", для которого важны атмосфера и настроение, а не практическая польза. Как отмечает Крашкина, один и тот же человек может сочетать разные роли, а самый простой способ понять собственный стиль — проанализировать прошлые покупки.

Три вопроса для осмысленного выбора

Тем, кто хочет выйти за рамки шаблонов, психотерапевт советует задать себе три вопроса: что сейчас важно для человека, что вызывает у него тревогу и что может дать ему силы в ближайшие месяцы. Ответы помогают сузить поиск и сделать подарок более точным.

Крашкина подчеркивает, что подарок — это способ укреплять связи и создавать "якоря памяти". При этом забота о себе также имеет значение: подарок самому себе становится актом восстановления ресурса и внутреннего баланса.

