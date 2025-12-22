Хотели подзаработать — стали соучастником: МВД раскрыло опасную схему из мессенджеров

Предложение лёгкого заработка в интернете всё чаще оборачивается не только финансовыми потерями, но и серьёзными юридическими рисками. Россиян предупредили о мошеннической схеме, при которой человек может невольно оказаться соучастником преступления. Об этом сообщили в МВД РФ.

Схема с "подработкой" в мессенджерах

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники активно размещают в мессенджерах объявления о простой удалённой работе. Потенциальным "исполнителям" предлагают якобы легальный заработок на продаже подарочных сертификатов через интернет-площадки. Условия выглядят привлекательно и не требуют специальных навыков.

На практике человеку отводится роль посредника.

"Исполнителю отводится роль посредника: он размещает объявления, получает деньги от покупателя, удерживает небольшой процент "вознаграждения", а остальную сумму переводит третьему лицу", — рассказали в МВД РФ в Telegram-канале "Вестник киберполиции России".

Как жертва становится виновной

После перевода средств выясняется, что покупателю был отправлен недействительный подарочный сертификат. Когда обманутый клиент требует вернуть деньги, настоящие организаторы схемы перестают выходить на связь. В результате все претензии адресуются именно посреднику, который фактически контактировал с покупателем.

В МВД подчёркивают, что в такой ситуации человек оказывается в уязвимом положении. Ему либо приходится возвращать деньги из собственных средств, либо он рискует быть привлечённым к ответственности как соучастник мошенничества. После этого аферисты, как правило, удаляют переписку и меняют названия и оформление своих каналов.

Предупреждение и меры предосторожности

В ведомстве отметили, что подобные схемы рассчитаны на доверчивость граждан и стремление быстро заработать. МВД призвало россиян проявлять осторожность при поиске удалённой работы и не соглашаться на роли финансовых посредников без официальных договоров и прозрачных условий.

Также гражданам рекомендовали приобретать подарочные сертификаты исключительно в официальных магазинах и на проверенных платформах.