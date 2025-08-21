Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:21

Когда сопровождающий — не гид: тонкость закона, которая изменила правила

Туроператоры смогут ссылаться на разъяснения Минэкономразвития при спорах о штрафах за отсутствие гида

Вопрос о том, кто именно должен сопровождать туристические группы по России, вызвал много споров среди туроператоров. Теперь точка в этой дискуссии поставлена: Минэкономразвития официально подтвердило, что аттестованный гид обязателен не всегда.

Когда аттестация не нужна
Ведомство разъяснило, что если маршрут не имеет категории сложности и сопровождающий не совмещает три функции одновременно — сопровождение, ознакомление с объектами показа и информирование туристов, — то аттестация не требуется.

Иными словами, с группой может поехать любой сотрудник туроператора, назначенный в качестве руководителя поездки. А вот экскурсии на местах всё равно должны вести сертифицированные гиды, аттестованные именно в том регионе, где проходит показ.

Почему возникли сомнения
Многие туроператоры опасались, что по закону для поездок по нескольким регионам потребуется сопровождающий, имеющий статус гида сразу во всех этих субъектах. Такое условие выполнить практически невозможно. Дополнительный повод для тревоги — вступающие с 1 сентября штрафы: до 150 тысяч рублей для юрлиц за нарушение требований аттестации.

Разъяснение как защита
По словам юриста Георгия Мохова, основателя агентства "Персона Грата", разъяснения Минэкономразвития имеют доказательную силу:

"Ответы, данные официальным путем органом власти, имеют доказательственное значение".

Таким образом, в случае спорных ситуаций туроператоры теперь смогут ссылаться на позицию ведомства и оспаривать необоснованные штрафы.

