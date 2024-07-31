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Андрей Настасьин выразил сожаление по поводу гибели Исмаила Хании
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Андрей Настасьин выразил сожаление по поводу гибели Исмаила Хании

Министерство иностранных дел России выразило глубокое сожаление в связи с убийством главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании и призвала все стороны к сдержанности.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что убийство Хании негативно скажется на ходе опосредованных переговоров между ХАМАС и Израилем, направленных на достижение условий прекращения огня в секторе Газа.

На Смоленской площади подчеркнули, что убийство Хании является крайне опасным событием, которое может привести к дестабилизации обстановки в регионе и спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт. Российская сторона призывает все стороны конфликта проявить сдержанность и воздержаться от действий, способных усугубить ситуацию.

Фото: From Wikimedia Commons/ Sergey Korovkin 84 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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