Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:24

Трагедия в роддоме: следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного в Дагестане

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка в роддоме Хасавюрта

В Дагестане начата процессуальная проверка в связи с информацией о гибели новорожденного ребенка в родильном отделении одной из медицинских организаций Хасавюрта. Поводом для проведения доследственной проверки послужили данные, выявленные в ходе мониторинга социальных сетей, где появились сообщения о трагическом инциденте.

По данному факту следственными органами уже возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования назначаются судебно-медицинские экспертизы, проводятся осмотры места происшествия, опросы медицинского персонала и свидетелей. Особое внимание уделяется изучению документации медицинского учреждения и соблюдению protocols оказания медицинской помощи.

Пресс-служба следственного управления СК России по Республике Дагестан подтвердила факт начала процессуальной проверки и возбуждения уголовного дела, отметив, что все обстоятельства инцидента подлежат тщательному и всестороннему изучению. По завершении расследования будет дана правовая оценка действиям медицинских работников, причастных к оказанию помощи матери и ребенку.

