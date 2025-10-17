Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:31

Редкий случай в Королёве: хирурги вырезали гигантскую опухоль размером с чемодан

Врачи из Подмосковья удалили опухоль весом 20 килограммов: операция длилась несколько часов

В Подмосковье врачи Королёвской городской больницы провели уникальную операцию по удалению гигантской злокачественной опухоли, вес которой превысил 20 килограммов. Это одно из самых масштабных хирургических вмешательств, выполненных в регионе за последние годы.

Пациенткой стала 46-летняя женщина, обратившаяся за медицинской помощью с жалобами на резкое увеличение объёма живота, слабость и одышку. Обследование показало: в брюшной полости и малом тазу обнаружено новообразование диаметром свыше 50 сантиметров.

"Мы столкнулись с редким и очень тяжёлым случаем, когда опухоль достигла размеров, при которых промедление могло привести к серьёзным осложнениям. В частности, тромбоэмболии лёгочной артерии, интоксикации, полиорганной недостаточности, в случае если бы опухоль разорвалась, — перитониту", — отметил главный врач Королёвской больницы Эдуард Шпилянский.

Опухоль, угрожавшая жизни

Такие случаи встречаются крайне редко: гигантские опухоли малого таза и брюшной полости обычно выявляются на поздних стадиях, когда новообразование уже оказывает давление на внутренние органы.

Врачи объясняют, что опухоль подобного размера мешает нормальной работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем, вызывает отёки, нарушение обмена веществ и сильную интоксикацию.

Главной задачей хирургов стало не только удалить опухоль полностью, но и предотвратить кровопотерю и повреждение жизненно важных органов.

Уникальная операция

Для спасения пациентки была проведена комбинированная циторедуктивная операция. В ней участвовали онкогинекологи, абдоминальные хирурги, анестезиологи и реаниматологи.

"Операция длилась несколько часов. Команде специалистов удалось полностью удалить опухоль и стабилизировать состояние пациентки", — рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Подобные операции требуют высокой слаженности действий: одновременно контролируются дыхание, кровообращение, водно-солевой баланс и уровень кислорода в крови. Любое промедление может привести к шоку или остановке сердца.

После удаления опухоли хирурги провели полную ревизию органов малого таза и брюшной полости, чтобы убедиться в отсутствии метастазов и кровотечения.

Реабилитация и наблюдение

Пациентка перенесла операцию успешно. После нескольких дней в отделении интенсивной терапии её перевели в палату, где начался период восстановления.

"Послеоперационный период прошёл без осложнений. Женщина была выписана для амбулаторной реабилитации и сейчас находится под наблюдением специалистов Королёвского центра амбулаторной онкологической помощи", — уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Реабилитация включает контроль за функциями сердца, печени и почек, физиотерапию, диетотерапию и психологическую поддержку. По словам врачей, пациентка уже чувствует себя значительно лучше и постепенно возвращается к привычной жизни.

Почему опухоли вырастают до таких размеров

Онкологи объясняют, что крупные опухоли чаще всего формируются из-за позднего обращения за помощью. На ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно, а увеличение живота или слабость пациенты нередко списывают на другие причины — например, стресс или набор веса.

"Важно проходить профилактические осмотры и ультразвуковые исследования, особенно женщинам старше 40 лет. Вовремя выявленная опухоль лечится в десятки раз успешнее", — отмечают специалисты.

Крупные новообразования опасны не только размером, но и метаболической активностью: они выделяют токсины, вызывают анемию, истощение и нарушения обмена веществ.

Советы шаг за шагом: как распознать проблему вовремя

  1. Регулярно проходите обследования. Женщинам старше 40 лет рекомендуется УЗИ органов малого таза хотя бы раз в год.

  2. Следите за изменениями фигуры. Резкое увеличение живота без набора веса — тревожный сигнал.

  3. Не игнорируйте слабость и утомляемость. Это может быть признаком анемии, вызванной опухолью.

  4. Обращайтесь к врачу при любых сомнениях. Самостоятельное лечение и откладывание обследования могут привести к запущенной стадии болезни.

  5. Ведите дневник симптомов. Даже мелкие изменения помогут врачу поставить точный диагноз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать визит к врачу при необычных симптомах.
Последствие: рост опухоли и осложнения.
Альтернатива: обследоваться при первых признаках недомогания.

Ошибка: заниматься самолечением и пить обезболивающие.
Последствие: маскировка симптомов и потеря времени.
Альтернатива: пройти УЗИ и консультацию у гинеколога или онколога.

Ошибка: игнорировать профилактические осмотры.
Последствие: болезнь выявляется на поздней стадии.
Альтернатива: ежегодные обследования и онкомаркеры.

Медицинский контекст

Подобные опухоли могут развиваться из тканей яичников, матки или сальника. В зависимости от происхождения, они классифицируются как саркомы, липосаркомы или цистаденомы.

Циторедуктивная операция — это один из самых сложных видов хирургического лечения в онкологии. Её цель — удалить максимум опухолевой массы, сохранив жизненно важные органы.

"При опухолях такого объёма важна каждая минута: промедление может привести к полиорганной недостаточности", — подчеркнул Эдуард Шпилянский.

Плюсы и минусы комбинированных операций

Аспект Плюсы Минусы
Радикальность Позволяет полностью удалить опухоль Высокий риск осложнений
Прогноз Повышает шансы на выживание Требует длительной реабилитации
Подход Командная работа специалистов Необходимость сложного оборудования
Эстетика Минимальные рубцы при современных методиках Возможны косметические дефекты при больших разрезах

Мифы и правда о гигантских опухолях

Миф 1. Крупные опухоли всегда неизлечимы.
Правда: при правильной хирургии и последующем лечении шанс на выздоровление высок.

Миф 2. Если нет боли — значит, всё в порядке.
Правда: многие опухоли долго не вызывают боли.

Миф 3. Операция опаснее самой болезни.
Правда: промедление гораздо опаснее, чем хирургическое вмешательство.

Миф 4. После удаления опухоли она обязательно вернётся.
Правда: рецидив зависит от типа опухоли и соблюдения рекомендаций врача.

Другие уникальные случаи

Ранее в Новосибирске в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина хирургам удалось удалить опухоль плевры весом 4 кг, которая сдавливала лёгкое и сердце пациента. Новообразование достигало 45 сантиметров в диаметре, и операция также прошла успешно.

Подобные истории показывают: даже сложнейшие случаи могут завершиться благополучно при своевременном обращении и высоком профессионализме врачей.

3 интересных факта

  1. Самая тяжёлая опухоль в истории медицины весила 91 килограмм - её удалили у женщины в США в 1994 году.

  2. В среднем опухоли начинают представлять угрозу при массе свыше 3 килограммов.

  3. Современные технологии позволяют выполнять даже такие операции лапароскопически, с минимальными разрезами.

Исторический контекст

В России развитие онкологической хирургии началось с середины XX века. Сегодня в стране действуют десятки онкологических центров, оснащённых современным оборудованием.

Королёвская городская больница входит в число передовых учреждений Московской области и активно применяет комбинированные методы лечения, включая циторедуктивные операции, таргетную терапию и иммунотерапию.

"Мы столкнулись с редким и очень тяжёлым случаем, когда опухоль достигла размеров, при которых промедление могло привести к серьёзным осложнениям", — подчеркнул Эдуард Шпилянский.

FAQ

Сколько длилась операция?
Несколько часов, с участием команды онкогинекологов и анестезиологов.

Можно ли было обойтись без хирургии?
Нет, опухоль угрожала жизни пациентки и вызывала тяжёлые осложнения.

Каков прогноз после удаления?
Благоприятный — при условии наблюдения у онколога и соблюдения рекомендаций.

Можно ли предотвратить подобные случаи?
Да, с помощью регулярных обследований и своевременного обращения к врачу.

