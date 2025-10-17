Редкий случай в Королёве: хирурги вырезали гигантскую опухоль размером с чемодан

В Подмосковье врачи Королёвской городской больницы провели уникальную операцию по удалению гигантской злокачественной опухоли, вес которой превысил 20 килограммов. Это одно из самых масштабных хирургических вмешательств, выполненных в регионе за последние годы.

Пациенткой стала 46-летняя женщина, обратившаяся за медицинской помощью с жалобами на резкое увеличение объёма живота, слабость и одышку. Обследование показало: в брюшной полости и малом тазу обнаружено новообразование диаметром свыше 50 сантиметров.

"Мы столкнулись с редким и очень тяжёлым случаем, когда опухоль достигла размеров, при которых промедление могло привести к серьёзным осложнениям. В частности, тромбоэмболии лёгочной артерии, интоксикации, полиорганной недостаточности, в случае если бы опухоль разорвалась, — перитониту", — отметил главный врач Королёвской больницы Эдуард Шпилянский.

Опухоль, угрожавшая жизни

Такие случаи встречаются крайне редко: гигантские опухоли малого таза и брюшной полости обычно выявляются на поздних стадиях, когда новообразование уже оказывает давление на внутренние органы.

Врачи объясняют, что опухоль подобного размера мешает нормальной работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем, вызывает отёки, нарушение обмена веществ и сильную интоксикацию.

Главной задачей хирургов стало не только удалить опухоль полностью, но и предотвратить кровопотерю и повреждение жизненно важных органов.

Уникальная операция

Для спасения пациентки была проведена комбинированная циторедуктивная операция. В ней участвовали онкогинекологи, абдоминальные хирурги, анестезиологи и реаниматологи.

"Операция длилась несколько часов. Команде специалистов удалось полностью удалить опухоль и стабилизировать состояние пациентки", — рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Подобные операции требуют высокой слаженности действий: одновременно контролируются дыхание, кровообращение, водно-солевой баланс и уровень кислорода в крови. Любое промедление может привести к шоку или остановке сердца.

После удаления опухоли хирурги провели полную ревизию органов малого таза и брюшной полости, чтобы убедиться в отсутствии метастазов и кровотечения.

Реабилитация и наблюдение

Пациентка перенесла операцию успешно. После нескольких дней в отделении интенсивной терапии её перевели в палату, где начался период восстановления.

"Послеоперационный период прошёл без осложнений. Женщина была выписана для амбулаторной реабилитации и сейчас находится под наблюдением специалистов Королёвского центра амбулаторной онкологической помощи", — уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Реабилитация включает контроль за функциями сердца, печени и почек, физиотерапию, диетотерапию и психологическую поддержку. По словам врачей, пациентка уже чувствует себя значительно лучше и постепенно возвращается к привычной жизни.

Почему опухоли вырастают до таких размеров

Онкологи объясняют, что крупные опухоли чаще всего формируются из-за позднего обращения за помощью. На ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно, а увеличение живота или слабость пациенты нередко списывают на другие причины — например, стресс или набор веса.

"Важно проходить профилактические осмотры и ультразвуковые исследования, особенно женщинам старше 40 лет. Вовремя выявленная опухоль лечится в десятки раз успешнее", — отмечают специалисты.

Крупные новообразования опасны не только размером, но и метаболической активностью: они выделяют токсины, вызывают анемию, истощение и нарушения обмена веществ.

Советы шаг за шагом: как распознать проблему вовремя

Регулярно проходите обследования. Женщинам старше 40 лет рекомендуется УЗИ органов малого таза хотя бы раз в год. Следите за изменениями фигуры. Резкое увеличение живота без набора веса — тревожный сигнал. Не игнорируйте слабость и утомляемость. Это может быть признаком анемии, вызванной опухолью. Обращайтесь к врачу при любых сомнениях. Самостоятельное лечение и откладывание обследования могут привести к запущенной стадии болезни. Ведите дневник симптомов. Даже мелкие изменения помогут врачу поставить точный диагноз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать визит к врачу при необычных симптомах.

Последствие: рост опухоли и осложнения.

Альтернатива: обследоваться при первых признаках недомогания.

Ошибка: заниматься самолечением и пить обезболивающие.

Последствие: маскировка симптомов и потеря времени.

Альтернатива: пройти УЗИ и консультацию у гинеколога или онколога.

Ошибка: игнорировать профилактические осмотры.

Последствие: болезнь выявляется на поздней стадии.

Альтернатива: ежегодные обследования и онкомаркеры.

Медицинский контекст

Подобные опухоли могут развиваться из тканей яичников, матки или сальника. В зависимости от происхождения, они классифицируются как саркомы, липосаркомы или цистаденомы.

Циторедуктивная операция — это один из самых сложных видов хирургического лечения в онкологии. Её цель — удалить максимум опухолевой массы, сохранив жизненно важные органы.

"При опухолях такого объёма важна каждая минута: промедление может привести к полиорганной недостаточности", — подчеркнул Эдуард Шпилянский.

Плюсы и минусы комбинированных операций