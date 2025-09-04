Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вирус PelV-1
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:57

Вирус с хвостом в 19 раз длиннее, чем у коронавируса — фантастика или реальность

Представьте вирус, который выглядит как миниатюрный скат и имеет хвост длиной в 2,3 микрометра. Звучит как фантастика? Но это реальность! Более 20 лет назад учёные открыли гигантские вирусы — они намного крупнее обычных и содержат до нескольких тысяч генов. Эти открытия заставили биологов пересмотреть дерево жизни и продолжают удивлять. А недавняя находка — вирус PelV-1 — добавляет новые загадки.

Что такое PelV-1 и почему он уникален?

PelV-1 — это гигантский вирус, который заражает важный морской фитопланктон Pelagodinium. Этот планктон служит пищей для зоопланктона и рыб в субтропическом круговороте Северной части Тихого океана. Вирус огромен по вирусным меркам: его капсид (основная оболочка) достигает 200 нанометров. Но главная "звезда" — это его хвосты: два, из которых один, 30-нанометровый, простирается до 2,3 микрометра. Для сравнения, это примерно в 19 раз длиннее хвоста коронавируса, вызывающего COVID-19.

Мало у каких вирусов вообще есть хвосты — обычно это маленькие фаги, атакующие бактерии. Но PelV-1 с его необычным придатком напоминает микроскопического ската (вверху). Команда исследователей, обнаружившая его, опубликовала данные в препринте на bioRxiv. Они отмечают: это самый длинный описанный на сегодняшний день вирусный отросток.

Как вирус проникает в клетки?

Вирус, по-видимому, использует длинный хвост для проникновения в клетки Pelagodinium. Когда учёные наблюдали за процессом заражения фитопланктона, они увидели, как хвост прикрепляется к целевой клетке. После того как вирус попадает внутрь, хвост исчезает. Это наводит на мысль, что хвост формируется только вне клетки-хозяина, хотя нужны дополнительные исследования.

В геноме PelV-1 нашли метаболические гены, которые могут помогать вирусу генерировать энергию. Также там есть ген для светособирающих комплексов — это логично, ведь вирус выделили из морского слоя, получающего солнечный свет.

Значение для океанских экосистем

Понимание PelV-1 и его хвоста может расширить наши знания об океанских экосистемах. Вирус влияет на фитопланктон, который питает всю пищевую цепь. Эти открытия продолжают менять наше представление о вирусах и их роли в природе.

