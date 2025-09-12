Эти монстры съедают тысячи литров топлива в день
Когда речь заходит о действительно больших машинах, воображение сразу рисует картины гигантов, способных поднимать сотни тонн и занимать площадь с многоэтажный дом. Спецтехника поражает своими масштабами, а среди легковых автомобилей выделяются модели, подчеркивающие статус и технологическое превосходство.
Как выбирали самые большие машины
Чтобы определить настоящих рекордсменов, мы учли несколько ключевых параметров:
- габариты (длина, ширина, высота);
- вес (особенно для спецтехники);
- мощность двигателя;
- грузоподъёмность;
- статусность (для легковых авто).
Итог — два рейтинга: самые большие грузовые машины в мире и легковые рекордсмены в России.
Грузовые гиганты планеты
TAKRAF SRs 8000
Гигантский ковшовый экскаватор напоминает техногенного паука. Его задача — перемещать горные породы.
- высота — 94,5 м, длина — 220 м (почти как пирамида Хеопса);
- вес — 14,2 тыс. тонн;
- для управления требуется пять человек.
Эта махина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая мобильная машина.
SLJ900
Эта китайская конструкция строит мосты, передвигая 900-тонные блоки по воздуху.
- 64 колеса;
- длина — около 90 м (как 30-этажный дом, уложенный горизонтально);
- вес — 580 тонн.
БелАЗ 75710
Карьерный самосвал, ставший символом белорусской инженерной мысли.
- длина — 21 м, ширина — почти 10 м;
- масса — 360 тонн;
- грузоподъёмность — до 450 тонн.
В 2014 году попал в Книгу рекордов за перевозку более 503 тонн за один раз. Его двигатель развивает 4 600 л. с., а для запуска нужны два электромотора по 1,4 мВт.
LeTourneau L-2350
Колёсный погрузчик, способный поднять 72,5 тонны руды за раз.
- масса — 266,6 тонны;
- длина — 20 м;
- мощность — 2 300 л. с.
Несмотря на скорость всего 19 км/ч, он "съедает" до 4 тысяч литров топлива в день.
Caterpillar 798 AC
Американский карьерный самосвал, уступающий БелАЗу, но не по впечатлению.
- длина — 15,6 м, ширина — 7 м;
- вес — 623,7 тонны;
- грузоподъёмность — 372 тонны.
Российские легковые рекордсмены
Aurus Senat
Самый большой седан российского рынка, созданный для первых лиц государства.
- длина — 5,6 м (версия для президента — 6,6 м);
- ширина — 2 м;
- мощность гибридной установки — 598 л. с.
На дорогах его встретить сложно, но на вторичном рынке иногда появляются единичные экземпляры.
Aurus Komendant
Внедорожник, близкий родственник Senat.
- длина — 5,3 м;
- тот же гибридный двигатель.
BYD Yangwang U8
Китайский внедорожник, который привозят в Россию через параллельный импорт.
- длина — 5,3 м;
- 1 197 л. с.;
- может крутиться на месте как танк и плавать до получаса.
LiXiang L9
Ещё одна китайская модель, позиционируемая как альтернатива Range Rover.
- длина — 5,2 м;
- мощность — 449 л. с.;
- оснащён множеством экранов, включая отдельный для задних пассажиров.
Hongqi E-HS9
Единственная легковая модель из списка, официально доступная у дилеров.
- длина — 5,2 м;
- электромоторы — 405 л. с.;
- запас хода — около 500 км.
Её называют "китайским Rolls-Royce", и не только из-за внешности, но и благодаря статусу: такие машины выбирает китайская элита.
