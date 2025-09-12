Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
БелАЗ
БелАЗ
© belaz.by is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:26

Эти монстры съедают тысячи литров топлива в день

Крупнейшие машины планеты: экскаватор TAKRAF SRs 8000 и самосвал БелАЗ 75710

Когда речь заходит о действительно больших машинах, воображение сразу рисует картины гигантов, способных поднимать сотни тонн и занимать площадь с многоэтажный дом. Спецтехника поражает своими масштабами, а среди легковых автомобилей выделяются модели, подчеркивающие статус и технологическое превосходство.

Как выбирали самые большие машины

Чтобы определить настоящих рекордсменов, мы учли несколько ключевых параметров:

  • габариты (длина, ширина, высота);
  • вес (особенно для спецтехники);
  • мощность двигателя;
  • грузоподъёмность;
  • статусность (для легковых авто).

Итог — два рейтинга: самые большие грузовые машины в мире и легковые рекордсмены в России.

Грузовые гиганты планеты

TAKRAF SRs 8000

Гигантский ковшовый экскаватор напоминает техногенного паука. Его задача — перемещать горные породы.

  • высота — 94,5 м, длина — 220 м (почти как пирамида Хеопса);
  • вес — 14,2 тыс. тонн;
  • для управления требуется пять человек.

Эта махина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая мобильная машина.

SLJ900

Эта китайская конструкция строит мосты, передвигая 900-тонные блоки по воздуху.

  • 64 колеса;
  • длина — около 90 м (как 30-этажный дом, уложенный горизонтально);
  • вес — 580 тонн.

БелАЗ 75710

Карьерный самосвал, ставший символом белорусской инженерной мысли.

  • длина — 21 м, ширина — почти 10 м;
  • масса — 360 тонн;
  • грузоподъёмность — до 450 тонн.

В 2014 году попал в Книгу рекордов за перевозку более 503 тонн за один раз. Его двигатель развивает 4 600 л. с., а для запуска нужны два электромотора по 1,4 мВт.

LeTourneau L-2350

Колёсный погрузчик, способный поднять 72,5 тонны руды за раз.

  • масса — 266,6 тонны;
  • длина — 20 м;
  • мощность — 2 300 л. с.

Несмотря на скорость всего 19 км/ч, он "съедает" до 4 тысяч литров топлива в день.

Caterpillar 798 AC

Американский карьерный самосвал, уступающий БелАЗу, но не по впечатлению.

  • длина — 15,6 м, ширина — 7 м;
  • вес — 623,7 тонны;
  • грузоподъёмность — 372 тонны.

Российские легковые рекордсмены

Aurus Senat

Самый большой седан российского рынка, созданный для первых лиц государства.

  • длина — 5,6 м (версия для президента — 6,6 м);
  • ширина — 2 м;
  • мощность гибридной установки — 598 л. с.

На дорогах его встретить сложно, но на вторичном рынке иногда появляются единичные экземпляры.

Aurus Komendant

Внедорожник, близкий родственник Senat.

  • длина — 5,3 м;
  • тот же гибридный двигатель.

BYD Yangwang U8

Китайский внедорожник, который привозят в Россию через параллельный импорт.

  • длина — 5,3 м;
  • 1 197 л. с.;
  • может крутиться на месте как танк и плавать до получаса.

LiXiang L9

Ещё одна китайская модель, позиционируемая как альтернатива Range Rover.

  • длина — 5,2 м;
  • мощность — 449 л. с.;
  • оснащён множеством экранов, включая отдельный для задних пассажиров.

Hongqi E-HS9

Единственная легковая модель из списка, официально доступная у дилеров.

  • длина — 5,2 м;
  • электромоторы — 405 л. с.;
  • запас хода — около 500 км.

Её называют "китайским Rolls-Royce", и не только из-за внешности, но и благодаря статусу: такие машины выбирает китайская элита.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года — данные аналитиков сегодня в 3:26

Москва, Питер и Кавказ: как меняется стоимость водительских курсов по стране

Цены на обучение в автошколах в России выросли на 20%, а число школ сокращается. Почему так происходит и как выбрать правильный вариант?

Читать полностью » ФТС: невостребованные автомобили на таможне будут передаваться государству через 30 дней сегодня в 3:18

Власти сократили срок: что будет с машинами, которые застряли на таможне

Новые поправки Минфина сокращают срок хранения задержанных авто с 60 до 30 дней. Чем это грозит владельцам и почему эксперты считают риски минимальными?

Читать полностью » Hyundai Motor рассматривает обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге — Korea Economic TV сегодня в 2:27

Петербургский завод Hyundai не сказал последнее слово: чем удивит концерн

Hyundai Motor рассматривает обратный выкуп завода в Петербурге. Что стоит за решением концерна и почему это связано с пересмотром глобальной стратегии?

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, чем опасна вода в топливной системе сегодня в 1:22

Всего капля — и двигатель встанет: что может прятаться в бензобаке

Попадание воды в топливный бак — невидимая угроза для двигателя. Как распознать проблему и какие методы помогут избавиться от влаги?

Читать полностью » Водителям напомнили о штрафе до 15 тысяч рублей за езду на механике с правами на автомат сегодня в 1:20

Эта отметка в правах превращает поездку в лотерею с ГИБДД

Что грозит водителю, если он решит поехать на «механике» с правами на «автомат», и почему многие выбирают именно такие права.

Читать полностью » Технология Shell сократила время зарядки аккумулятора 34 кВт·ч до 10 минут сегодня в 0:46

Shell сократила время зарядки электромобилей почти вдвое: водители в шоке от результата

Shell представила жидкость, которая меняет подход к зарядке электромобилей: теперь батареи могут пополнять запас энергии вдвое быстрее.

Читать полностью » Mazda EZ-6 поступила на российский рынок по цене от 4,9 млн рублей сегодня в 0:26

Новый лифтбек Mazda уже продают в России: цена заставляет задуматься

На российском рынке дебютировал гибридный лифтбек Mazda EZ-6. Что скрывается за новым автомобилем и почему он может стать преемником легендарной Mazda 6?

Читать полностью » Водители применяют старые аккумуляторы при замене новой батареи вчера в 23:48

Запасной аккумулятор зимой: простой способ избежать проблем с запуском двигателя

Почему опытные водители не спешат выбрасывать старые аккумуляторы? Узнайте, как запасная батарея помогает сохранить настройки авто и выручает зимой.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Медики указали: дневная сонливость и утренние головные боли являются признаками нарушений сна
Спорт и фитнес

Обратная тяга санки укрепляет сердце и мышцы ног — тренер Алекс Хига
Дом

Тостер используется для приготовления быстрых завтраков каждый день
Спорт и фитнес

Гребной тренажёр сочетает кардио и силовую нагрузку — объяснила директор по программированию CITYROW Энни Малгроу
Садоводство

Компостная яма и вредители: 4 типа насекомых, которые угрожают вашему урожаю
Туризм

Рейнджеры в национальных парках США совмещают охрану природы и работу с туристами
Наука

Астероид 2025 PN7 движется рядом с Землёй уже 60 лет — Pan-STARRS
Еда

Картофель на пару требует минимальных ингредиентов, согласно кулинарным правилам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet