Эти монстры съедают тысячи литров топлива в день

Когда речь заходит о действительно больших машинах, воображение сразу рисует картины гигантов, способных поднимать сотни тонн и занимать площадь с многоэтажный дом. Спецтехника поражает своими масштабами, а среди легковых автомобилей выделяются модели, подчеркивающие статус и технологическое превосходство.

Как выбирали самые большие машины

Чтобы определить настоящих рекордсменов, мы учли несколько ключевых параметров:

габариты (длина, ширина, высота);

вес (особенно для спецтехники);

мощность двигателя;

грузоподъёмность;

статусность (для легковых авто).

Итог — два рейтинга: самые большие грузовые машины в мире и легковые рекордсмены в России.

Грузовые гиганты планеты

TAKRAF SRs 8000

Гигантский ковшовый экскаватор напоминает техногенного паука. Его задача — перемещать горные породы.

высота — 94,5 м, длина — 220 м (почти как пирамида Хеопса);

вес — 14,2 тыс. тонн;

для управления требуется пять человек.

Эта махина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая мобильная машина.

SLJ900

Эта китайская конструкция строит мосты, передвигая 900-тонные блоки по воздуху.

64 колеса;

длина — около 90 м (как 30-этажный дом, уложенный горизонтально);

вес — 580 тонн.

БелАЗ 75710

Карьерный самосвал, ставший символом белорусской инженерной мысли.

длина — 21 м, ширина — почти 10 м;

масса — 360 тонн;

грузоподъёмность — до 450 тонн.

В 2014 году попал в Книгу рекордов за перевозку более 503 тонн за один раз. Его двигатель развивает 4 600 л. с., а для запуска нужны два электромотора по 1,4 мВт.

LeTourneau L-2350

Колёсный погрузчик, способный поднять 72,5 тонны руды за раз.

масса — 266,6 тонны;

длина — 20 м;

мощность — 2 300 л. с.

Несмотря на скорость всего 19 км/ч, он "съедает" до 4 тысяч литров топлива в день.

Caterpillar 798 AC

Американский карьерный самосвал, уступающий БелАЗу, но не по впечатлению.

длина — 15,6 м, ширина — 7 м;

вес — 623,7 тонны;

грузоподъёмность — 372 тонны.

Российские легковые рекордсмены

Aurus Senat

Самый большой седан российского рынка, созданный для первых лиц государства.

длина — 5,6 м (версия для президента — 6,6 м);

ширина — 2 м;

мощность гибридной установки — 598 л. с.

На дорогах его встретить сложно, но на вторичном рынке иногда появляются единичные экземпляры.

Aurus Komendant

Внедорожник, близкий родственник Senat.

длина — 5,3 м;

тот же гибридный двигатель.

BYD Yangwang U8

Китайский внедорожник, который привозят в Россию через параллельный импорт.

длина — 5,3 м;

1 197 л. с.;

может крутиться на месте как танк и плавать до получаса.

LiXiang L9

Ещё одна китайская модель, позиционируемая как альтернатива Range Rover.

длина — 5,2 м;

мощность — 449 л. с.;

оснащён множеством экранов, включая отдельный для задних пассажиров.

Hongqi E-HS9

Единственная легковая модель из списка, официально доступная у дилеров.

длина — 5,2 м;

электромоторы — 405 л. с.;

запас хода — около 500 км.

Её называют "китайским Rolls-Royce", и не только из-за внешности, но и благодаря статусу: такие машины выбирает китайская элита.