На 70% крупнее и смертоноснее: что скрывает тень гигантского тираннозавра — ученые в замешательстве

Область палеонтологии продолжает удивлять своими открытиями и переосмыслением давно известных фактов. За последние годы ученые обнаружили множество новых видов и расширили представление о размерах, поведении и эволюции древних рептилий.

В этом году особенно выделяются исследования, касающиеся гигантских тираннозавров, разнообразия видов в Северной Америке, а также новых данных о поведении и адаптациях динозавров к окружающей среде.

Гиганты, которых еще не нашли

Исследования, основанные на моделировании и анализе современных аллигаторов, показывают, что на Земле могли обитать гораздо более крупные тираннозавры, чем те, что были найдены до сих пор. Специалисты предполагают, что некоторые особи могли достигать размеров на 70 процентов больше известных образцов.

Это означает, что гигантские тираннозавры могли иметь длину около 20 метров и весить более 10 тонн. Однако такие гиганты были очень редкими — их размеры составляли 99,99% от среднего размера представителей вида. По подсчетам ученых, обнаружение таких особей может занять сотни или даже тысячи лет при текущих темпах поиска окаменелостей.

Это открытие важно потому, что оно меняет представление о возможных размерах динозавров и показывает, что наша планета могла населяться еще более крупными существами. В целом же принципы моделирования применимы к другим видам динозавров — возможно, в будущем мы увидим находки самых крупных из них.

Разнообразие тираннозавров в Северной Америке

За последние два десятилетия палеонтологи нашли множество новых видов тираннозавров по всей территории Северной Америки — от Аляски до Мексики. Обитая в промежутке времени от 66 до 80 миллионов лет назад, эти динозавры демонстрируют богатство видового разнообразия. Например, недавно обнаруженный вид Labocania aguillonae жил около 73 миллионов лет назад на территории современной Мексики. Он был похож на другие виды тираннозавров из Нью-Мексико и Юты и представлял группу динозавров, которые эволюционировали на юге Северной Америки.

Интересно отметить, что до появления Тираннозавра Рекса на Земле существовало как минимум три вида этого хищника. Это говорит о том, что эволюция тираннозавров шла по сложным путям с множеством ветвлений и адаптаций к разным условиям среды.

Шипы стегозавра: оружие или средство защиты?

Одним из самых узнаваемых признаков стегозавров являются их шипастые хвосты. Эти структуры давно считаются мощным оружием для защиты от хищников. Предыдущие исследования показывали, что некоторые виды травоядных динозавров могли пробивать кости ударами своих хвостов с шипами. Однако новые данные свидетельствуют о том, что не все стегозавры использовали свои хвосты одинаково активно.

В частности, исследование по виртуальному моделированию хвоста Miragaia показало его высокую скорость движений и потенциальную опасность для врагов. В то же время выяснилось, что позвонки хвоста не были полностью приспособлены к сильным нагрузкам при столкновениях — возможно, эти хвосты больше служили для устрашения и отпугивания хищников. Таким образом, у некоторых видов стегозавров хвост мог играть роль скорее психологического оружия или средства демонстрации силы.

Роющие динозавры: предки современных норных животных

Мезозойская эра была временем активных адаптаций динозавров к различным условиям жизни. Одним из таких было зарывание в землю для укрытия или поиска пищи. Обнаружение маленького динозавра Fona стало важным шагом в понимании происхождения роющих видов.

Этот миниатюрный травоядный динозавр жил примерно в раннем меловом периоде и хорошо сохранился благодаря уникальным условиям захоронения. Родство Fona с более поздними роющими видами — такими как Тесселозавр — позволяет предположить, что способность рыть норы появилась у некоторых групп динозавров уже в меловой эпохе. Это говорит о том, что зарывание в землю было важной стратегией выживания и эволюционной адаптацией для защиты от хищников или поиска пищи.

Интересные факты:

1. Самый крупный известный тираннозавр — это гипотетическая особь длиной около 20 метров и весом более 10 тонн — такие размеры предполагаются по моделям и анализам.

2. В Северной Америке найдено более 15 видов тираннозавров за последние 20 лет — это свидетельство богатства фауны этого региона в позднем меловом периоде.

3. Некоторые виды стегозавров могли использовать свои хвосты не только для защиты от хищников, но и для коммуникации внутри стада или демонстрации доминирования.