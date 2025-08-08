Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
вирус испанского гриппа
© Wikimedia Commons by Photo Credit: Cynthia Goldsmith is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:37

Этот вирус в 19 раз длиннее COVID-19: почему он не менее опасен

Учёные обнаружили гигантский вирус PelV-1 с хвостом длиной 2,3 микрометра

Представьте вирус с хвостом, который в 19 раз длиннее, чем у коронавируса SARS-CoV-2. Это не сценарий фантастического фильма — такой вирус действительно существует и был недавно обнаружен учеными.

PelV-1: вирус-рекордсмен

Гигантский вирус PelV-1 выделяется не только размерами (его капсид достигает 200 нанометров), но и уникальным хвостом длиной 2,3 микрометра — самым большим среди известных науке. Для сравнения: это почти как если бы человек имел хвост длиной с автобус!

"PelV-1 выглядит как микроскопический скат, — говорят исследователи. — Его хвост — настоящая инженерная загадка".

Большинство вирусов с хвостами — это фаги, поражающие бактерии. Но PelV-1 атакует фитопланктон Pelagodinium, играющий ключевую роль в пищевой цепочке океана.

Зачем вирусу хвост?

Ученые предполагают, что гигантский отросток помогает вирусу проникать в клетки. В ходе экспериментов они заметили:

  • хвост прикрепляется к клетке-жертве.
  • после проникновения исчезает, словно растворяясь.
  • в геноме PelV-1 найдены метаболические гены, что нетипично для вирусов.

Открытие PelV-1 вновь ставит перед биологами вопросы:

  • как эволюционировали гигантские вирусы?
  • могут ли они влиять на океанские экосистемы?
  • есть ли у них скрытые функции, например, фотосинтез (об этом говорит ген светособирающих комплексов)?

Исследования продолжаются, но уже ясно: гигантские вирусы — не просто курьёз природы, а важный элемент жизни на Земле.

