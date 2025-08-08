Этот вирус в 19 раз длиннее COVID-19: почему он не менее опасен
Представьте вирус с хвостом, который в 19 раз длиннее, чем у коронавируса SARS-CoV-2. Это не сценарий фантастического фильма — такой вирус действительно существует и был недавно обнаружен учеными.
PelV-1: вирус-рекордсмен
Гигантский вирус PelV-1 выделяется не только размерами (его капсид достигает 200 нанометров), но и уникальным хвостом длиной 2,3 микрометра — самым большим среди известных науке. Для сравнения: это почти как если бы человек имел хвост длиной с автобус!
"PelV-1 выглядит как микроскопический скат, — говорят исследователи. — Его хвост — настоящая инженерная загадка".
Большинство вирусов с хвостами — это фаги, поражающие бактерии. Но PelV-1 атакует фитопланктон Pelagodinium, играющий ключевую роль в пищевой цепочке океана.
Зачем вирусу хвост?
Ученые предполагают, что гигантский отросток помогает вирусу проникать в клетки. В ходе экспериментов они заметили:
- хвост прикрепляется к клетке-жертве.
- после проникновения исчезает, словно растворяясь.
- в геноме PelV-1 найдены метаболические гены, что нетипично для вирусов.
Открытие PelV-1 вновь ставит перед биологами вопросы:
- как эволюционировали гигантские вирусы?
- могут ли они влиять на океанские экосистемы?
- есть ли у них скрытые функции, например, фотосинтез (об этом говорит ген светособирающих комплексов)?
Исследования продолжаются, но уже ясно: гигантские вирусы — не просто курьёз природы, а важный элемент жизни на Земле.
