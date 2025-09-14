Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Величественная арка в скале напугала пользователей: что скрывает обрыв за проёмом

Геолог Марк Аллен объяснил происхождение каменной арки в Джунгарских воротах

На протяжении веков человечество пыталось найти доказательства внеземной жизни. Но неожиданное видео, разлетевшееся по соцсетям, заставило многих задуматься: а вдруг разгадка давно скрыта прямо на Земле?

Каменная "дверь", как в кино

На Reddit появились кадры, снятые, судя по всему, дроном. На видео — двое исследователей, осторожно пробирающихся по снежному склону. Камера постепенно поднимается и открывает зрителю впечатляющее зрелище — гигантский полукруглый вход в скале.

Высота "двери", по прикидкам, достигает 12 метров, а ширина примерно такая же. При этом за массивным проёмом, по-видимому, сразу идёт обрыв, что ставит под сомнение существование глубокого внутреннего пространства.

Интернет делится версиями

Реакции пользователей оказались предсказуемо бурными. Одни поспешили объявить находку "доказательством древних пришельцев". Другие сравнивали её с локациями из игр Tomb Raider и Zelda, а также с Волшебными Вратами Дурина из "Властелина колец".

Не обошлось и без юмора. "Нужно побежать прямо сквозь неё, как в Гарри Поттере", — пошутил один из комментаторов. Другой добавил: "Если это действительно дверь, то за ней явно запечатано что-то жуткое".

Учёные о природе феномена

Многие специалисты настроены более скептически. Пользователи напомнили, что подобные каменные образования встречаются, например, в Юте, где они считаются начальной стадией формирования природных арок.

Профессор геологических наук Даремского университета Марк Аллен отметил: "Вероятнее всего, это результат различий в эрозии между слоями пород. Я был в этом районе 38 лет назад, правда, на китайской стороне, и ничего необычного не заметил", — профессор Марк Аллен.

Исторический и мифический контекст

Скала, где снято видео, расположена в районе Джунгарских ворот — древнего горного перевала, соединяющего Казахстан и Китай. Этот стратегический путь протянулся более чем на 4800 километров и веками использовался кочевыми племенами и завоевателями.

Есть и другая версия: некоторые мифы связывают Джунгарские ворота с местом, где находилась легендарная Гиперборея — страна вечного мира и долголетия, описанная древними греками.

Сегодня находка остаётся загадкой: кто-то видит в ней геологический феномен, кто-то — следы древних цивилизаций. Но факт остаётся фактом — это открытие пробудило интерес и воображение тысяч людей.

