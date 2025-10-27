Прыгают из воды, ныряют в бездну: манты показали учёным, как они ориентируются в океане без GPS

В бездонной темноте, где царит ледяная тишина и давление способно раздавить металл, гигантские морские дьяволы — манты — совершают свои загадочные погружения. Эти морские исполины, величиной с небольшой автомобиль, опускаются в толщу океана на глубину более километра. Зачем им это нужно, долгое время оставалось одной из тайн морской биологии. Недавнее исследование международной группы ученых позволило впервые получить убедительное объяснение этому феномену.

Тайна гигантских скатов

Манты, или гигантские морские дьяволы (Mobula birostris), — крупнейшие представители семейства скатов. Размах их плавников достигает семи метров, а масса — более двух тонн. При таких размерах эти создания удивительно грациозны: они плавают, словно парят в воде, мягко расправив "крылья".

Mobula birostris встречаются в теплых тропических и субтропических водах всех океанов. Они совершают масштабные миграции, преодолевая сотни километров через открытое море, где нет видимых ориентиров. Как им удается не терять путь в этом безбрежном пространстве, долго оставалось загадкой.

До недавнего времени считалось, что манты ныряют не глубже 120 метров — примерно на уровень, где еще различим солнечный свет. Новое исследование показало, что эти гиганты способны уходить в темную бездну на глубину более 1200 метров.

Как ученые узнали правду

Международная команда под руководством Кэлвина Стивена Била из Университета Мердока (Австралия) провела масштабное наблюдение, продлившееся более десяти лет. Биологи оснастили 24 мант спутниковыми передатчиками и наблюдали за ними в трех разных регионах — у берегов Перу, в индонезийском архипелаге Раджа-Ампат и возле Новой Зеландии.

Передатчики фиксировали глубину, температуру и траекторию перемещения животных. Некоторые приборы всплывали, чтобы передать накопленные данные, другие отправляли информацию напрямую на спутник. В общей сложности было собрано более 2700 дней данных, что сделало исследование одним из самых продолжительных для хрящевых рыб.

Результаты ошеломили даже специалистов: манты совершали регулярные погружения на глубину более километра, а абсолютный рекорд составил 1250 метров. Чаще всего такие "нырки" происходили у берегов Новой Зеландии.

Не за едой и не от страха

Сначала ученые предполагали, что глубокие погружения связаны с поиском пищи или спасением от хищников — типичными причинами для других морских животных. Однако анализ данных показал: на дне манты не задерживались, а значит, не охотились. Также не было зафиксировано признаков панического поведения.

Ключ к разгадке нашелся в последовательности действий после погружения. Скаты, всплыв на поверхность, проводили там продолжительное время, словно "восстанавливаясь" после интенсивного испытания. Затем следовал резкий рывок вперед — за несколько дней манты могли преодолеть свыше 200 километров. Такое поведение подсказало ученым: глубокие нырки, вероятно, выполняют навигационную функцию.

"Манты, по всей видимости, используют погружения, чтобы собирать данные об окружающей среде — о магнитных полях, температуре, уровне кислорода", — пояснил морской биолог Кэлвин Бил.

Подводные ориентиры

На глубине свыше тысячи метров меняются физические характеристики воды и магнитного поля Земли. Исследователи предполагают, что манты способны "считывать" эти изменения, создавая своеобразную трехмерную карту океана. Это помогает им ориентироваться в открытом море, где нет берегов и течения могут сбить с курса.

Погружения напоминают калибровку навигационной системы: скат опускается в глубину, "замеряет" параметры, а затем использует их для корректировки маршрута. Такая стратегия объясняет, почему самые глубокие нырки наблюдали именно у Новой Зеландии — там морское дно резко уходит вниз, образуя сложный подводный рельеф, где навигация особенно трудна.

Где манты ныряют реже

В отличие от новозеландских популяций, индонезийские и перуанские манты погружаются глубоко крайне редко. Причина в особенностях среды. Архипелаг Раджа-Ампат славится мелководными рифами и богатым планктоном. Здесь мантам достаточно держаться у поверхности — корм plentiful, хищников мало.

У побережья Перу ситуация схожа: континентальный шельф широкий, а глубины — умеренные. В таких местах у манты просто нет необходимости тратить энергию на экстремальные погружения.

Таблица "Сравнение" глубинных привычек

Регион Средняя глубина погружений Максимальная зафиксированная глубина Вероятная цель Перу 80-150 м ~300 м Поиск пищи Раджа-Ампат (Индонезия) 50-120 м ~250 м Кормление у рифов Новая Зеландия 400-1000 м 1250 м Навигация и сбор данных о среде

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что манты ныряют лишь ради добычи.

Последствие: недооценка их когнитивных и навигационных способностей.

Альтернатива: признать, что глубокие погружения — часть сложной системы ориентации, важной для выживания вида.

Плюсы и минусы глубоководных нырков

Плюсы Минусы Улучшение навигации в открытом океане Высокая энергетическая нагрузка Возможность избегать хищников Риск переохлаждения Доступ к слоям воды с уникальными параметрами Повышенное давление на органы Расширение ареала обитания Большие временные затраты на восстановление

А что если…

Что если манты действительно используют глубину как "информационное поле"? Это может изменить наше представление не только об их поведении, но и о когнитивных способностях морских животных в целом. Возможно, перед нами — пример биологической навигации, аналогичной GPS, но встроенной в живой организм.

Такой подход к ориентации могли развить и другие виды, совершающие долгие миграции: акулы, черепахи, киты. Исследование мант может стать ключом к разгадке того, как животные чувствуют магнитное поле планеты.

3 интересных факта о мантах

Манта — одно из немногих животных, способных совершать прыжки из воды на высоту до 2 метров. Их мозг относительно крупнее, чем у большинства рыб — особенно развиты участки, отвечающие за обучение и социальное поведение. Манты не имеют ядовитого жала и совершенно безопасны для человека.

FAQ

1. Почему манты выбирают холодные глубины, если живут в тропиках?

Холод и давление — плата за доступ к уникальной информации о структуре океана, которая помогает им ориентироваться.

2. Как манты выдерживают давление на глубине 1000 метров?

Их хрящевой скелет гибок, а внутренние органы защищены плотной тканью, устойчивой к компрессии. Кроме того, они погружаются недолго, что снижает нагрузку.

3. Как долго длится одно глубокое погружение?

Обычно от 10 до 20 минут. После этого скат проводит на поверхности несколько часов, чтобы восстановить обмен веществ.

Мифы и правда

Миф: манты живут только у поверхности океана.

Правда: современные наблюдения показали, что они способны нырять на глубину более километра.

Миф: глубоководные нырки опасны для жизни скатов.

Правда: манты приспособлены к резким перепадам давления и температуры.

Миф: манты — одиночные животные.

Правда: они часто образуют временные группы, особенно во время миграций и кормежки.

Исторический контекст

До конца XX века манты считались "ленивыми планктофагами", медленно скользящими у поверхности. Лишь с появлением спутниковых меток ученые увидели другую сторону их жизни — активные перемещения, глубокие нырки и сложное поведение. Эти открытия кардинально изменили представление о мант как о высокоорганизованных и умных обитателях океана.