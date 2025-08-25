В сердце Млечного Пути нашли пузырь размером с Солнечную систему — астрономы в замешательстве

Астрономы из Технологического университета Чалмерса (Швеция) обнаружили огромный расширяющийся пузырь из газа и пыли, окружающий красную звезду-сверхгиганта. Это крупнейшая подобная структура, когда-либо наблюдавшаяся в Млечном Пути.

Этот пузырь появился в результате загадочного звездного извержения около 4000 лет назад. Почему звезда пережила столь мощное событие — не ясно. Результаты опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics. Открытие этого гигантского пузыря ставит новые вопросы о жизни и смерти звезд.

Используя радиотелескоп ALMA (Чили), исследователи наблюдали звезду DFK 52 — красный сверхгигант, подобный известной звезде Бетельгейзе. DFK 52 представляет собой массивную звезду на поздней стадии своей эволюции, приближающуюся к концу своей жизни.

Огромные размеры: масса Солнца и тысячи раз шире Солнечной системы

Пузырь, состоящий из облаков газа и пыли, имеет массу, сопоставимую с Солнцем, и простирается на 1,4 световых года от звезды, что в тысячи раз шире нашей собственной Солнечной системы. Если бы звезда находилась так же близко к нам, как Бетельгейзе, пузырь выглядел бы как треть диаметра полной Луны на небе. Огромные размеры пузыря делают его уникальным объектом для изучения.

Радионаблюдения ALMA позволили астрономам измерить движение молекул в облаке, показав, что пузырь расширяется.

"Пузырь состоит из материала, который раньше был частью звезды. Четырех тысяч лет назад. 4000 лет в космических масштабах — это лишь миг", — говорит астроном Эльвир Де Бек.

Пузырь образовался из вещества, выброшенного звездой в результате мощного извержения.

Почему DFK 52 сбросила так много массы, не взорвавшись как сверхновая, до сих пор не ясно. Одна из версий — является то, что у звезды есть скрытый компаньон.

"Для нас остается загадкой, как звезда смогла выбросить так много материала за столь короткое время. Возможно, как и у Бетельгейзе, у нее есть звезда-компаньон, которую еще предстоит обнаружить", — говорит Марк Зиберт.

Наличие звезды-компаньона может объяснить необычное поведение DFK 52.

Красные сверхгиганты: конец жизни и распространение химических элементов

Красные сверхгиганты, такие как DFK 52, — звезды, приближающиеся к концу своей жизни и в конце концов они должны взорваться как сверхновые. Наиболее массивные звезды создают и распространяют химические элементы в межзвездное пространство, помогая формироваться новым поколениям звезд. Сверхновые играют важную роль в эволюции галактик.

Если DFK 52 — типичный красный сверхгигант, он может взорваться в течение следующего миллиона лет. Взрыв DFK 52 как сверхновой станет ярким событием в Млечном Пути.

Интересные факты о звездах

Звезды рождаются из облаков газа и пыли, называемых туманностями.

Звезды производят энергию путем термоядерного синтеза в своих ядрах.

Звезды могут иметь различные размеры, температуры и цвета.

В заключение, открытие огромного пузыря вокруг красной звезды-сверхгиганта DFK 52 является важным шагом в понимании эволюции звезд и процессов, происходящих в космосе. Дальнейшие исследования помогут разгадать загадку этого необычного объекта и получить новые знания о жизни и смерти звезд.