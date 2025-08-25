Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Горячий юпитер и солнечный столб
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:59

В сердце Млечного Пути нашли пузырь размером с Солнечную систему — астрономы в замешательстве

Астрономы из Технологического университета Чалмерса (Швеция) обнаружили огромный расширяющийся пузырь из газа и пыли, окружающий красную звезду-сверхгиганта. Это крупнейшая подобная структура, когда-либо наблюдавшаяся в Млечном Пути.

Этот пузырь появился в результате загадочного звездного извержения около 4000 лет назад. Почему звезда пережила столь мощное событие — не ясно. Результаты опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics. Открытие этого гигантского пузыря ставит новые вопросы о жизни и смерти звезд.

Используя радиотелескоп ALMA (Чили), исследователи наблюдали звезду DFK 52 — красный сверхгигант, подобный известной звезде Бетельгейзе. DFK 52 представляет собой массивную звезду на поздней стадии своей эволюции, приближающуюся к концу своей жизни.

Огромные размеры: масса Солнца и тысячи раз шире Солнечной системы

Пузырь, состоящий из облаков газа и пыли, имеет массу, сопоставимую с Солнцем, и простирается на 1,4 световых года от звезды, что в тысячи раз шире нашей собственной Солнечной системы. Если бы звезда находилась так же близко к нам, как Бетельгейзе, пузырь выглядел бы как треть диаметра полной Луны на небе. Огромные размеры пузыря делают его уникальным объектом для изучения.

Радионаблюдения ALMA позволили астрономам измерить движение молекул в облаке, показав, что пузырь расширяется.

"Пузырь состоит из материала, который раньше был частью звезды. Четырех тысяч лет назад. 4000 лет в космических масштабах — это лишь миг", — говорит астроном Эльвир Де Бек.

Пузырь образовался из вещества, выброшенного звездой в результате мощного извержения.

Почему DFK 52 сбросила так много массы, не взорвавшись как сверхновая, до сих пор не ясно. Одна из версий — является то, что у звезды есть скрытый компаньон.

"Для нас остается загадкой, как звезда смогла выбросить так много материала за столь короткое время. Возможно, как и у Бетельгейзе, у нее есть звезда-компаньон, которую еще предстоит обнаружить", — говорит Марк Зиберт.

Наличие звезды-компаньона может объяснить необычное поведение DFK 52.

Красные сверхгиганты: конец жизни и распространение химических элементов

Красные сверхгиганты, такие как DFK 52, — звезды, приближающиеся к концу своей жизни и в конце концов они должны взорваться как сверхновые. Наиболее массивные звезды создают и распространяют химические элементы в межзвездное пространство, помогая формироваться новым поколениям звезд. Сверхновые играют важную роль в эволюции галактик.

Если DFK 52 — типичный красный сверхгигант, он может взорваться в течение следующего миллиона лет. Взрыв DFK 52 как сверхновой станет ярким событием в Млечном Пути.

Интересные факты о звездах

Звезды рождаются из облаков газа и пыли, называемых туманностями.
Звезды производят энергию путем термоядерного синтеза в своих ядрах.
Звезды могут иметь различные размеры, температуры и цвета.

В заключение, открытие огромного пузыря вокруг красной звезды-сверхгиганта DFK 52 является важным шагом в понимании эволюции звезд и процессов, происходящих в космосе. Дальнейшие исследования помогут разгадать загадку этого необычного объекта и получить новые знания о жизни и смерти звезд.

Телескоп Джеймса Уэбба впервые локализовал источник рекордного радиовсплеска FRB 20250316A сегодня в 3:47

Космос подкинул загадку: радиосигнал ярче Солнца в миллионы раз зафиксировали всего за секунду

Астрономы впервые использовали JWST, чтобы проследить источник самого яркого радиосигнала RBFLOAT. Что скрывается за этой космической вспышкой?

Читать полностью » Палеоантрополог Крис Стрингер: петралонский череп не относится к Homo sapiens и неандертальцам сегодня в 2:26

Загадка пещеры в Греции: странный череп оказался древнее, чем думали

Учёные уточнили возраст петралонского черепа с кальцитовым наростом: ему около 300 тысяч лет. Находка не принадлежит ни Homo sapiens, ни неандертальцу.

Читать полностью » Астрономы насчитали почти тысячу естественных спутников в Солнечной системе сегодня в 1:11

В Солнечной системе открыли ещё десятки лун — счёт идёт на тысячи

Учёные насчитали почти тысячу лун в Солнечной системе, но новые открытия намекают: это лишь начало, и настоящая цифра может оказаться в десятки раз больше.

Читать полностью » NTU в Сингапуре: Чжан Цифэн не имеет отношения к университету и сегодня в 0:27

Картинки с младенцами в хромированных капсулах вызвали бурю вопросов в интернете

В Китае обсуждали «робота для беременных», но это оказался фейк. Однако разработки искусственной матки — уже не фантастика, а реальный научный проект.

Читать полностью » Бразильский дизайнер объяснил искажения на Туринской плащанице эффектом маски Агамемнона вчера в 23:52

3D-моделирование против вековой тайны: компьютерный анализ раскрыл секрет Туринской плащаницы

Новое 3D-исследование Туринской плащаницы ставит под сомнение её подлинность. Учёный смоделировал, как ткань облегала тело, и пришёл к сенсационному выводу.

Читать полностью » Учёные обнаружили в норвежской пещере кости белых медведей, моржей и китов возрастом 75 000 лет вчера в 23:11

Капсула времени ледникового периода: в Норвегии нашли останки 46 исчезнувших видов

Учёные нашли в норвежской пещере кости 46 видов животных, живших 75 000 лет назад. Это открытие раскрывает судьбу древней Арктики и даёт тревожный прогноз для её будущего.

Читать полностью » Учёные выявили разнообразные методы животноводства в Помпеях по анализу костей свиней и коз вчера в 22:48

Рацион помпейцев раскрыт: кухня древних римлян оказалась сложнее, чем считалось

Учёные с помощью изотопного анализа раскрыли гастрономические секреты Помпей. Узнайте, что действительно ели древние римляне и как они обеспечивали продовольствием целый город.

Читать полностью » Укус тираннозавра был сильнее укусов гиганотозавра и спинозавра вчера в 22:07

Неожиданное открытие палеонтологов: как на самом деле охотились гигантские хищники

Тираннозавр дробил кости, а спинозавр ловил рыбу. Новое исследование раскрывает разнообразные и сложные стратегии питания древних хищников, которые раньше были неизвестны науке.

Читать полностью »

