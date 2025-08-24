Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Птица гигантских размеров стала сенсацией аукциона в Бразилии

На аукционе в Уберландии курицу Индио Гиганте ростом 1,12 м купили за 14 тысяч реалов

В бразильском городе Уберландия состоялся первый аукцион Vitrine do Índio Gigante 2025, и событие вызвало немалый интерес среди заводчиков со всей страны. Главной сенсацией стала курица породы Индио Гиганте — её продали за 14 тысяч реалов, что считается стандартной ценой для этой редкой и престижной птицы.

Уникальное мероприятие

Аукцион прошёл 15 и 16 августа в регионе Треугольник Минейро. Организовали его два заводчика — один из Уберландии, другой из Уберабы. Их цель заключалась в том, чтобы объединить сообщество, где ценится высокий генетический стандарт и серьёзный подход к разведению.

Собралось около 300 участников. Один из основателей, 40-летний Луис Аугусто Фаверо, отметил, что сегодня в своём хозяйстве в Уберабе он содержит порядка 800 птиц этой породы.

Ценность и селекция

Порода Индио Гиганте — результат десятилетий кропотливой селекции. Самцы достигают 1,27 м и 8 кг, самки — 1,11 м и 6 кг. Для сравнения: по данным Бразильского общества педиатрии, это примерно соответствует росту семилетнего ребёнка.

"Это внушительная порода, результат десятилетий селекции, направленной на размер, выносливость и эстетику. Помимо внушительной физической формы, она выделяется послушанием, выносливостью и высокой приспособляемостью", — заявил заводчик Луис Аугусто Фаверо.

Эти качества делают Индио Гиганте востребованными не только среди коллекционеров декоративных пород, но и в программах по улучшению генетики.

Рекордные сделки

На аукционе особое внимание вызвала курица ростом 1,12 м, ушедшая за 14 тысяч реалов. Но рекордные суммы случаются и онлайн: недавно Фаверо продал курочку высотой 1,09 м за более чем 25 тысяч реалов.

"Вы публикуете фотографии и видео животных и получаете виртуальные ставки", — объясняет он.

Также покупателей заинтересовали цыплята петуха по кличке Дивизор, чей рост почти 1,30 м. Этот самец известен тем, что дал более 300 потомков высочайшего генетического уровня.

Условия содержания

Содержание птиц требует серьёзного подхода. Фаверо подчёркивает, что заводчики используют разные методы: кто-то выращивает птиц на свободном выгуле, а кто-то держит в загонах.

"Поскольку это дорогая порода, она требует ухода", — отмечает он.

Индио Гиганте необходим корм с высоким содержанием белка, кальция и фосфора, простор для движения и укрепления мышц. Кроме того, птицы плохо переносят сквозняки.

Будущее аукциона

Организаторы уверяют, что аукцион станет ежегодным. Следующее мероприятие уже запланировано на август 2026 года и, по их словам, обещает привлечь ещё больше участников.

