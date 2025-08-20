Домашние кошки, которые вырастают до метра: мало кто готов к такому соседу

Не только собаки могут похвастаться внушительными размерами. Среди кошек тоже есть настоящие великаны, которые поражают своим видом и характером. Если обычная домашняя мурлыка редко весит больше 5-6 килограммов, то представители некоторых пород достигают размеров, сравнимых с небольшими хищниками.

Сегодня гигантские кошки становятся всё популярнее во всём мире. Например, мейн-кун уже давно занимает лидирующие позиции среди любимцев бразильцев. Но какими ещё породами могут удивить кошачьи гиганты?

Ашера — редкая и самая дорогая кошка планеты

Происхождение: США

США Характер: спокойная, общительная, независимая

спокойная, общительная, независимая Вес: 12-15 кг

12-15 кг Продолжительность жизни: 12-20 лет

Ашера — искусственно выведенный гибрид дикой и домашней кошки. В длину она может достигать метра, а весить больше 12 кг. Эта порода сочетает в себе энергичность и удивительное спокойствие. Стоимость ашеры объясняется её редкостью: такие кошки не встречаются в природе и продаются исключительно через заводчиков.

Мейн-кун — рекордсмен среди гигантов

Происхождение: США

США Характер: ласковый, преданный, игривый

ласковый, преданный, игривый Вес: 12-15 кг

12-15 кг Продолжительность жизни: 9-15 лет

Мейн-кун — самая крупная официально признанная порода. Его длина нередко превышает метр, а рекордсмен этой породы занесён в Книгу рекордов Гиннесса за длину более 120 см. Несмотря на внушительные размеры, мейн-кун дружелюбен, умен и прекрасно ладит с людьми.

Норвежская лесная кошка — очарование Севера

Происхождение: Норвегия

Норвегия Характер: любознательная, игривая, умная

любознательная, игривая, умная Вес: 6-10 кг

6-10 кг Продолжительность жизни: 14-16 лет

Эти пушистые красавицы покоряют густой шерстью и мощным телосложением. Они любят общение, хорошо ладят с детьми и, в отличие от большинства сородичей, обожают воду.

Рагамаффин — ласковый гигант

Происхождение: США

США Характер: спокойный, дружелюбный, привязанный

спокойный, дружелюбный, привязанный Вес: 6,5-9 кг

6,5-9 кг Продолжительность жизни: 14-16 лет

Порода появилась благодаря скрещиванию рэгдолла с другими кошками. Рагамаффины любят внимание и часто ведут себя как домашние компаньоны, предпочитая сидеть на руках.

Рэгдолл — кошка-собака

Происхождение: США

США Характер: ласковый, энергичный, преданный

ласковый, энергичный, преданный Вес: 4-9 кг

4-9 кг Продолжительность жизни: 12-17 лет

Эти кошки получили прозвище "щенки в теле кошки" за умение следовать за хозяином и любовь к играм. Их крупное тело и пушистая шерсть делают их особенно эффектными.

Саванна — дикая кровь в домашних условиях

Происхождение: США

США Характер: зависит от поколения (F1-F5)

зависит от поколения (F1-F5) Вес: 11-25 кг

11-25 кг Продолжительность жизни: 10-20 лет

Саванна — результат скрещивания африканского сервала и домашней кошки. В зависимости от поколения животное может сохранять дикие повадки или быть вполне покладистым.

Сибирская кошка — гордость России

Происхождение: Россия, Украина

Россия, Украина Характер: ласковая, общительная, энергичная

ласковая, общительная, энергичная Вес: до 9 кг

до 9 кг Продолжительность жизни: 13-15 лет

Эти пушистые красавицы известны своей густой шерстью и мощным телом. Они умны, игривы и быстро привязываются к хозяевам.

Чаузи — египетская экзотика

Происхождение: Египет

Египет Характер: умный, любопытный, немного упрямый

умный, любопытный, немного упрямый Вес: 6-9 кг

6-9 кг Продолжительность жизни: 12-15 лет

Гибрид камышового кота и домашней кошки выглядит по-настоящему диким. Широкие уши, вытянутая морда и энергичный нрав делают чаузи непохожим на привычных домашних питомцев.