Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Домашние кошки, которые вырастают до метра: мало кто готов к такому соседу

Самые большие породы домашних кошек: ашера, мейн-кун, саванна и другие — данные фелинологов

Не только собаки могут похвастаться внушительными размерами. Среди кошек тоже есть настоящие великаны, которые поражают своим видом и характером. Если обычная домашняя мурлыка редко весит больше 5-6 килограммов, то представители некоторых пород достигают размеров, сравнимых с небольшими хищниками.

Сегодня гигантские кошки становятся всё популярнее во всём мире. Например, мейн-кун уже давно занимает лидирующие позиции среди любимцев бразильцев. Но какими ещё породами могут удивить кошачьи гиганты?

Ашера — редкая и самая дорогая кошка планеты

  • Происхождение: США
  • Характер: спокойная, общительная, независимая
  • Вес: 12-15 кг
  • Продолжительность жизни: 12-20 лет

Ашера — искусственно выведенный гибрид дикой и домашней кошки. В длину она может достигать метра, а весить больше 12 кг. Эта порода сочетает в себе энергичность и удивительное спокойствие. Стоимость ашеры объясняется её редкостью: такие кошки не встречаются в природе и продаются исключительно через заводчиков.

Мейн-кун — рекордсмен среди гигантов

  • Происхождение: США
  • Характер: ласковый, преданный, игривый
  • Вес: 12-15 кг
  • Продолжительность жизни: 9-15 лет

Мейн-кун — самая крупная официально признанная порода. Его длина нередко превышает метр, а рекордсмен этой породы занесён в Книгу рекордов Гиннесса за длину более 120 см. Несмотря на внушительные размеры, мейн-кун дружелюбен, умен и прекрасно ладит с людьми.

Норвежская лесная кошка — очарование Севера

  • Происхождение: Норвегия
  • Характер: любознательная, игривая, умная
  • Вес: 6-10 кг
  • Продолжительность жизни: 14-16 лет

Эти пушистые красавицы покоряют густой шерстью и мощным телосложением. Они любят общение, хорошо ладят с детьми и, в отличие от большинства сородичей, обожают воду.

Рагамаффин — ласковый гигант

  • Происхождение: США
  • Характер: спокойный, дружелюбный, привязанный
  • Вес: 6,5-9 кг
  • Продолжительность жизни: 14-16 лет

Порода появилась благодаря скрещиванию рэгдолла с другими кошками. Рагамаффины любят внимание и часто ведут себя как домашние компаньоны, предпочитая сидеть на руках.

Рэгдолл — кошка-собака

  • Происхождение: США
  • Характер: ласковый, энергичный, преданный
  • Вес: 4-9 кг
  • Продолжительность жизни: 12-17 лет

Эти кошки получили прозвище "щенки в теле кошки" за умение следовать за хозяином и любовь к играм. Их крупное тело и пушистая шерсть делают их особенно эффектными.

Саванна — дикая кровь в домашних условиях

  • Происхождение: США
  • Характер: зависит от поколения (F1-F5)
  • Вес: 11-25 кг
  • Продолжительность жизни: 10-20 лет

Саванна — результат скрещивания африканского сервала и домашней кошки. В зависимости от поколения животное может сохранять дикие повадки или быть вполне покладистым.

Сибирская кошка — гордость России

  • Происхождение: Россия, Украина
  • Характер: ласковая, общительная, энергичная
  • Вес: до 9 кг
  • Продолжительность жизни: 13-15 лет

Эти пушистые красавицы известны своей густой шерстью и мощным телом. Они умны, игривы и быстро привязываются к хозяевам.

Чаузи — египетская экзотика

  • Происхождение: Египет
  • Характер: умный, любопытный, немного упрямый
  • Вес: 6-9 кг
  • Продолжительность жизни: 12-15 лет

Гибрид камышового кота и домашней кошки выглядит по-настоящему диким. Широкие уши, вытянутая морда и энергичный нрав делают чаузи непохожим на привычных домашних питомцев.

