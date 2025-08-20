Домашние кошки, которые вырастают до метра: мало кто готов к такому соседу
Не только собаки могут похвастаться внушительными размерами. Среди кошек тоже есть настоящие великаны, которые поражают своим видом и характером. Если обычная домашняя мурлыка редко весит больше 5-6 килограммов, то представители некоторых пород достигают размеров, сравнимых с небольшими хищниками.
Сегодня гигантские кошки становятся всё популярнее во всём мире. Например, мейн-кун уже давно занимает лидирующие позиции среди любимцев бразильцев. Но какими ещё породами могут удивить кошачьи гиганты?
Ашера — редкая и самая дорогая кошка планеты
- Происхождение: США
- Характер: спокойная, общительная, независимая
- Вес: 12-15 кг
- Продолжительность жизни: 12-20 лет
Ашера — искусственно выведенный гибрид дикой и домашней кошки. В длину она может достигать метра, а весить больше 12 кг. Эта порода сочетает в себе энергичность и удивительное спокойствие. Стоимость ашеры объясняется её редкостью: такие кошки не встречаются в природе и продаются исключительно через заводчиков.
Мейн-кун — рекордсмен среди гигантов
- Происхождение: США
- Характер: ласковый, преданный, игривый
- Вес: 12-15 кг
- Продолжительность жизни: 9-15 лет
Мейн-кун — самая крупная официально признанная порода. Его длина нередко превышает метр, а рекордсмен этой породы занесён в Книгу рекордов Гиннесса за длину более 120 см. Несмотря на внушительные размеры, мейн-кун дружелюбен, умен и прекрасно ладит с людьми.
Норвежская лесная кошка — очарование Севера
- Происхождение: Норвегия
- Характер: любознательная, игривая, умная
- Вес: 6-10 кг
- Продолжительность жизни: 14-16 лет
Эти пушистые красавицы покоряют густой шерстью и мощным телосложением. Они любят общение, хорошо ладят с детьми и, в отличие от большинства сородичей, обожают воду.
Рагамаффин — ласковый гигант
- Происхождение: США
- Характер: спокойный, дружелюбный, привязанный
- Вес: 6,5-9 кг
- Продолжительность жизни: 14-16 лет
Порода появилась благодаря скрещиванию рэгдолла с другими кошками. Рагамаффины любят внимание и часто ведут себя как домашние компаньоны, предпочитая сидеть на руках.
Рэгдолл — кошка-собака
- Происхождение: США
- Характер: ласковый, энергичный, преданный
- Вес: 4-9 кг
- Продолжительность жизни: 12-17 лет
Эти кошки получили прозвище "щенки в теле кошки" за умение следовать за хозяином и любовь к играм. Их крупное тело и пушистая шерсть делают их особенно эффектными.
Саванна — дикая кровь в домашних условиях
- Происхождение: США
- Характер: зависит от поколения (F1-F5)
- Вес: 11-25 кг
- Продолжительность жизни: 10-20 лет
Саванна — результат скрещивания африканского сервала и домашней кошки. В зависимости от поколения животное может сохранять дикие повадки или быть вполне покладистым.
Сибирская кошка — гордость России
- Происхождение: Россия, Украина
- Характер: ласковая, общительная, энергичная
- Вес: до 9 кг
- Продолжительность жизни: 13-15 лет
Эти пушистые красавицы известны своей густой шерстью и мощным телом. Они умны, игривы и быстро привязываются к хозяевам.
Чаузи — египетская экзотика
- Происхождение: Египет
- Характер: умный, любопытный, немного упрямый
- Вес: 6-9 кг
- Продолжительность жизни: 12-15 лет
Гибрид камышового кота и домашней кошки выглядит по-настоящему диким. Широкие уши, вытянутая морда и энергичный нрав делают чаузи непохожим на привычных домашних питомцев.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru