У флота Австралии появится больше свободы под водой: в Сиднее обозначили круг будущих миссий

На заводе Anduril Australia в Сиднее представили сменные модули полезной нагрузки для сверхбольших необитаемых подводных аппаратов (XLAUV) Ghost Shark, которые поступают на вооружение ВМС Австралии. Показали три основных варианта: морские мины, рой барражирующих боеприпасов Altius-600 и грузовые контейнеры.

Два из трех модулей — ударные. С их помощью один аппарат может в случае конфликта самостоятельно заминировать важный пролив. Altius-600 позволяют совмещать разведку и поражение целей.

Министр по делам оборонной промышленности Пат Конрой сообщил, что Ghost Shark можно спускать на воду из морских контейнеров, с кормы сравнительно небольших судов или прямо с причала. «Противник уже не сможет быть уверен в своих расчетах», — сказал он.

Бюджет и производство

Австралия планирует потратить на закупку Ghost Shark 1,7 млрд австралийских долларов (около 1,1 млрд долларов США). Точное число аппаратов не раскрывается, но речь идет о десятках. Завод Anduril Australia, открытый меньше года назад, уже передает аппараты флоту и наращивает выпуск.

Помимо Ghost Shark флот получает и более компактные необитаемые аппараты Speartooth австралийской компании C2 Robotics. Командующий ВМС Австралии вице-адмирал Мэтт Бакли подчеркнул, что модульная конструкция позволяет легче приспосабливать аппараты к новым задачам.

Ghost Shark и его модули уже участвовали в нескольких учениях серии Maritime Big Play, в том числе в недавних маневрах в Сан-Диего.