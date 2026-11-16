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Атомная подводная лодка USS Plunger
Атомная подводная лодка USS Plunger
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:58

У флота Австралии появится больше свободы под водой: в Сиднее обозначили круг будущих миссий

На заводе Anduril Australia в Сиднее представили сменные модули полезной нагрузки для сверхбольших необитаемых подводных аппаратов (XLAUV) Ghost Shark, которые поступают на вооружение ВМС Австралии. Показали три основных варианта: морские мины, рой барражирующих боеприпасов Altius-600 и грузовые контейнеры.

Два из трех модулей — ударные. С их помощью один аппарат может в случае конфликта самостоятельно заминировать важный пролив. Altius-600 позволяют совмещать разведку и поражение целей.

Министр по делам оборонной промышленности Пат Конрой сообщил, что Ghost Shark можно спускать на воду из морских контейнеров, с кормы сравнительно небольших судов или прямо с причала. «Противник уже не сможет быть уверен в своих расчетах», — сказал он.

Бюджет и производство

Австралия планирует потратить на закупку Ghost Shark 1,7 млрд австралийских долларов (около 1,1 млрд долларов США). Точное число аппаратов не раскрывается, но речь идет о десятках. Завод Anduril Australia, открытый меньше года назад, уже передает аппараты флоту и наращивает выпуск.

Помимо Ghost Shark флот получает и более компактные необитаемые аппараты Speartooth австралийской компании C2 Robotics. Командующий ВМС Австралии вице-адмирал Мэтт Бакли подчеркнул, что модульная конструкция позволяет легче приспосабливать аппараты к новым задачам.

Ghost Shark и его модули уже участвовали в нескольких учениях серии Maritime Big Play, в том числе в недавних маневрах в Сан-Диего.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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