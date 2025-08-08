Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Масло гхи
Масло гхи
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:27

Подсолнечное уходит в прошлое: масло, которое готовит вкуснее и чище

Как использовать гхи с гималайской розовой солью для жарки и запекания

Если вы любите готовить дома и цените насыщенный вкус блюд, гхи с гималайской розовой солью может стать вашим кулинарным фаворитом. Этот продукт сочетает в себе характерный сливочный аромат сливочного масла и высокую температуру дымления, что делает его идеальным для жарки, обжаривания и запекания.

Почему именно гхи?

Обычное сливочное масло начинает гореть уже при 170 °C, из-за чего на стейке или курице трудно получить аппетитную корочку, не испортив вкус. Гхи, прошедшее процесс топления, лишено молочных белков и воды, благодаря чему его температура дымления достигает примерно 250 °C. Это значит, что вы можете смело обжаривать мясо, овощи или картофель на сильном огне без риска горечи и дыма.

Вариант с гималайской розовой солью не только сохраняет все преимущества гхи, но и придаёт блюдам лёгкий солоноватый оттенок, близкий по интенсивности к солёному сливочному маслу, но более деликатный.

В чём преимущества готового продукта

Да, гхи можно сделать дома, медленно прогревая масло и отделяя молочные примеси, но это довольно долго и требует внимательности. Готовое гхи в банке — это уже очищенный и стабильный продукт, который можно хранить при комнатной температуре.

Состав прост: топлёное масло и гималайская розовая соль. Без консервантов и добавок.

Как использовать

  • Обжарка мяса — например, обжарить целую курицу до румяной корочки, а затем запечь в духовке при 220 °C с перцем, чесноком и соевым соусом.

  • Запекание овощей — картофель, морковь, брокколи или пастернак, смазанные гхи, получаются золотистыми и ароматными.

  • Приготовление попкорна — гхи придаёт ему сливочный вкус и хрустящую текстуру.

  • Фриттата или омлет — высокая температура дымления позволяет быстро приготовить блюдо без пригорания.

Советы по применению

  1. Используйте гхи как 1:1 замену масла или нейтрального растительного жира.

  2. Не бойтесь высокой температуры — гхи прекрасно выдержит сильный нагрев.

  3. Добавляйте его в блюда, где хотите подчеркнуть сливочный вкус без риска горечи.

