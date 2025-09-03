Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спортсмен проверяет время на тренировке
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:30

Возвращение в спортзал после перерыва: что скрывают первые шаги

Кэтрин Туппо: какие цели ставить и как планировать тренировки после долгого перерыва

Вернуться к тренировкам после перерыва бывает непросто. Праздники, болезни, усталость или плотный график — всё это способно выбить из колеи и надолго лишить привычки двигаться. Но вернуться в форму гораздо проще, чем кажется, если действовать постепенно и с умом. Эксперты уверяют: достаточно соблюдать несколько правил, чтобы снова почувствовать уверенность и удовольствие от активности.

Ставьте реальные цели

Главная ошибка — желание наверстать упущенное за считаные дни. Такой подход редко приносит результат: скорее он ведёт к усталости или даже травмам.

"Цели должны быть достижимыми, гибкими и учитывать интересы и потребности человека", — сказала координатор программы Центра снижения веса Медицинского центра Стони-Брук Кэтрин Туппо.

Специалист советует сочетать долгосрочные и краткосрочные цели. Например, если цель — без усталости ходить быстрым шагом по 30 минут трижды в неделю, начните с двух прогулок по 10-15 минут и постепенно увеличивайте нагрузку.

Не торопитесь

Сравнивать себя с прежними результатами — прямой путь к разочарованию. Важно вводить нагрузку постепенно, обязательно уделяя время разминке и заминке.

"Начинайте с половины привычной нагрузки и отслеживайте самочувствие", — отметила Туппо.

Если оказалось слишком легко — немного прибавьте. Если тяжело — сократите. Такой подход поможет избежать перегрузки и сохранить мотивацию.

Определите задачи тренировок

Формулировка конечной цели влияет на выбор упражнений.

"Когда цель ясна, легче понять, какие действия помогут её достичь", — пояснила физиолог и профессор Нью-Йоркского колледжа Хантер Мартика Хинер.

Для снижения веса лучше сочетать кардионагрузки и силовые упражнения, а для борьбы со стрессом полезнее регулярная йога.

Планируйте время

Даже самый продуманный план не сработает, если вы не выделите на него место в расписании. Важно учитывать не только сами тренировки, но и дорогу, переодевание, восстановление.

"Даже короткие, но регулярные блоки по 5-10 минут при достаточной интенсивности дают ощутимый эффект", — подчеркнула Туппо.

Запишите занятия в календарь и выбирайте удобное время — так шансов удержать привычку будет больше.

Попробуйте групповые тренировки

Занятия в компании добавляют мотивации: появляются дисциплина, разнообразие и ощущение причастности.

"Групповые классы могут заставить вас двигаться, даже когда совсем не хочется", — сказала Хинер.

Музыка и поддержка инструктора помогут почувствовать азарт, а не усталость. Для домашних тренировок есть онлайн-программы и бесплатные видео.

Включайте отдых и сон

Мышцы восстанавливаются только во время отдыха. Перетренированность не ускорит прогресс, а наоборот замедлит.

"Дни отдыха снижают риск перегрузки и улучшают результат", — напомнила Туппо.

Не стоит забывать и о полноценном сне: его дефицит напрямую связан с набором веса и снижением энергии.

Советуйтесь с врачом

Если перерыв связан с травмой или болезнью, важно начинать только после одобрения специалиста.

"Если повреждение изменило физические возможности, корректируйте план вместе с врачом", — отметила Туппо.

Лёгкая боль после первых нагрузок — нормальна. Но если боль появляется прямо во время упражнений, нужно остановиться и пересмотреть подход.

Вернуться к тренировкам можно в любом возрасте и после любого перерыва. Главное — ставить реальные цели, учитывать собственные задачи и возможности, не перегружать организм и планировать время для отдыха. Такой подход поможет восстановить форму без стресса и лишнего давления.

