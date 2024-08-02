Заключенный Гершкович хотел взять интервью у Путина

В преддверии обмена заключенными, американский корреспондент Эван Гершкович обратился к президенту России Владимиру Путину с необычной просьбой.

В своем официальном прошении о помиловании, написанном на русском языке, который он совершенствовал в течение 16 месяцев заключения, Гершкович выразил желание взять интервью у российского лидера после своего освобождения.

Напомним, что накануне в Россию вернулись восемь граждан, которые были задержаны и находились под стражей в странах НАТО. Среди них были Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии, и Владислав Клюшин, отбывавший наказание в США. Также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев.

Обвинения, выдвинутые против этих россиян, связаны с предполагаемым сотрудничеством с российскими разведывательными службами. Однако, по информации источника в одном из компетентных ведомств России, в некоторых случаях их вина не была доказана. Все они не признали вину ни во время судебных заседаний, ни во время отбывания наказания.

В рамках обмена из России выехали несколько граждан, осужденных за шпионаж, в том числе граждане России с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, и они были осуждены, в частности, по статьям о государственной измене и публичных призывах к экстремистской деятельности. По словам источника в российских компетентных органах, иностранная сторона проявила особый интерес к тем, кого на Западе называли оппозиционерами. Такое внимание объясняется их связями с кураторами из западных спецслужб и работой на противников России.

В результате обмена в США вернулись трое американских граждан — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также Владимир Кара-Мурза*, имеющий вид на жительство в США.

Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных граждан, в том числе Уилана и Гершковича. Решение о подписании указов было принято для обеспечения возвращения россиян, задержанных и находившихся в заключении за рубежом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)