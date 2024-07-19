В Свердловском областном суде состоялись прения по делу обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Гособвинение запросило подсудимому 18 лет колонии строгого режима. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
В Телеграм-канале Свердловского областного суда сообщается, что приговор иностранному журналисту будет оглашён 19 июля в 17:00.
"Суд исследовал все материалы уголовного дела, допросил свидетелей и подсудимого, провел прения сторон, выслушал последнее слово подсудимого. После чего судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора", — говорится в публикации.
Напомним, что Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, он занимался шпионажем по заданию ЦРУ, собирая секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий. Гершкович свою вину не признаёт.
Фото: commons. wikimedia.org/ИванА (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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