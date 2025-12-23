Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
хирурги Первой градской
хирурги Первой градской
© https://www.mos.ru/mayor/themes/13904050/ by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:16

Героизм и трагедия в одном ударе: как 60-летний мужчина чуть не потерял жизнь из-за банальной травмы

Врачи спасли 60-летнего мужчину от потери зрения и жизни после травмы — Life.ru

В Подмосковье врачи успешно спасли 60-летнего мужчину, которому угрожала потеря зрения и жизнь из-за осложнений после банальной травмы лба. Мужчина получил удар в лоб, вступившись за жену во время драки, но обратился за медицинской помощью лишь спустя четыре дня. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на информацию от местного ведомства.

Опасные осложнения после травмы

Как пояснил заведующий хирургическим отделением Дмитрий Жилкин, дальнейшее промедление в обращении за помощью могло привести к развитию сепсиса и летальному исходу.

У пациента развилась флегмона и начался некротизирующий фасциит — стремительное отмирание тканей лица. В результате этой опасной инфекции ткани лба начали умирать, что требовало немедленного вмешательства.

Сложные операции и успешное восстановление

Врачи провели несколько сложных операций, включая удаление некроза и последующую пластику, чтобы спасти ткани лба и предотвратить более серьезные последствия. После вмешательства пациента выписали из больницы, и он благодарит медиков за своевременное и профессиональное лечение, которое позволило избежать трагических последствий.

