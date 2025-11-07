Герои на страницах детской книги: школьники Владивостока нарисовали подвиг танкистов СВО

В Приморье представили детскую книгу под названием "Один против восьмерых", основанную на реальных событиях специальной военной операции. Презентация прошла во владивостокской школе №6, где юные ученики выступили иллюстраторами издания. Проект реализован в рамках губернаторской издательской программы, которая уже несколько лет помогает выпускать книги о значимых событиях и людях региона.

История подвига и идея книги

Автор произведения, Яна Коваленко, рассказала, что идея родилась из желания объяснить своей семилетней дочери, что такое подлинный героизм. Вдохновившись реальной историей приморских танкистов, она выбрала жанр сказки и написала книгу всего за один день.

"Каждое слово в книге было выверено и наполнено душой, чтобы донести до юных читателей важные уроки о патриотизме, гордости за свою страну и уважении к памяти героев", — отметила Яна Коваленко.

Произведение рассказывает о подвиге экипажа танка "Алеша", в который входили Илья Гаврилов и Александр Леваков — военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Приморском крае. Их действия стали известны по всей стране и легли в основу книги.

Книга, созданная вместе с детьми

Особенность издания — участие школьников Владивостока. Именно ученики школы №6 создали иллюстрации, передавшие атмосферу мужества, дружбы и взаимовыручки. Благодаря такому подходу проект стал не только литературным, но и воспитательным, вовлекая детей в осмысление современных историй о героях.

Поддержка губернаторской программы

Вице-премьер — министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова подчеркнула значимость издательской инициативы.

"Присутствие книг в публичных библиотеках Приморского края, их самая главная востребованность говорят сами за себя, что губернаторская издательская программа — она живет уже более 5 лет и будет продолжать жить дальше", — отметила Елена Бронникова.

Она добавила, что в октябре лично передала карманные экземпляры книги бойцам 5-й армии вместе с агитбригадой "Позывной Культура".

"Бойцы высоко оценили подарок, отметив, что книга позволила им словно вернуться в детство", — поделилась Бронникова.

Книга уже в библиотеках края

Тираж книги "Один против восьмерых" поступил в 382 общедоступные библиотеки Приморья. Теперь с историей героического экипажа могут познакомиться школьники и семьи по всему региону.

Ранее Приморье стало первым регионом России, где для школьников закупили тетради с изображением танка "Алеша" и его экипажа. Новая книга продолжает эту линию, помогая детям через литературу узнать о приморцах, проявивших отвагу и преданность Родине.