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Российская генпрокуратура признала 4 зарубежных НПО нежелательными организациями
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Генпрокуратура РФ признала 4 НПО нежелательными

Российская генпрокуратура признала 4 зарубежных НПО нежелательными организациями

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о признании нежелательной деятельности четырех иностранных неправительственных организаций на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В список вошли две чешские организации - Za vaši a naši svobodu, z. s. и Kulturus, z. s., а также две немецкие - Russland hinter gittern e.V. и MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)*.

Согласно информации, предоставленной ведомством, все эти объединения функционируют под единым руководством и осуществляют деятельность, противоречащую интересам Российской Федерации.

В частности, отмечается, что Za vaši a naši svobodu, z. s. систематически оказывает материальную поддержку боевым подразделениям вооруженных сил Украины, обеспечивая их транспортными средствами, беспилотными летательными аппаратами и обмундированием.

Russland hinter gittern e.V. обвиняется в регулярной публикации материалов, формирующих негативный образ России, а также в попытках искажения исторических фактов.

MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)* распространяет информацию, направленную на дискредитацию действий органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации.

Kulturus, z. s. ежегодно организует мероприятия антироссийской направленности с участием представителей иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность ранее была признана нежелательной на территории РФ.

Данное решение Генеральной прокуратуры направлено на защиту национальных интересов и обеспечение информационной безопасности Российской Федерации.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

Фото: riamediabank.ru/Ruslan Krivobok / Руслан Кривобок (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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