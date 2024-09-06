В Германии сообщили о намерении передать Украине свыше 70 танков Leopard

Германия в совместном сотрудничестве с Данией и Нидерландами собирается передать Украине еще 77 танков Leopard 1A2 в рамках новой военной помощи. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время саммита в формате "Рамштайн".
"Еще 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", — заявил глава германского оборонного ведомства.
По его словам, Берлин в рамках совместного проекта с Данией уже передал 58 танков этой же модификации.
Помимо этого, Германия собирается отправить Украине 12 САУ Panzerhaubitze 2000.
Стоит отметить, что танки Leopard активно использовались украинской армией во время их правильного летнего контрнаступления в 2023 году. Однако в результате боевых действий они потеряли много этих танков.
Фото: flickr.com/U.S. Army Europe photo by Visual Information Specialist Markus Rauchenberger
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