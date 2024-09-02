Шольц не согласился мириться с победой АдГ, называя её партией, раскалывающей, Германию

Олаф Шольц, канцлер Германии, выразил обеспокоенность результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, которые прошли 1 сентября. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала там победу, а правящая коалиция Шольца потерпела поражение.

Шольц призвал политические силы сформировать правительства без участия "правых экстремистов". Однако, по мнению агентства Reuters, АдГ, которую спецслужбы обеих восточногерманских земель считают "ультраправой", вряд ли сможет самостоятельно сформировать большинство и возглавить правительства регионов, поскольку другие партии не хотят с ней сотрудничать.

АдГ победила на выборах в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте. В Саксонии она заняла второе место, получив поддержку 30,6% избирателей.

В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт правоэкстремистскими. Это дало федеральным властям дополнительные возможности для наблюдения за деятельностью партии.

На федеральном уровне партия также находится под подозрением в экстремизме, но эта угроза оценивается как менее серьёзная. В июне 2023 года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором утверждалось, что основания для запрета АдГ существуют.

Шольц, выступая от имени своей левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ), выразил озабоченность результатами выборов. Он подчеркнул, что Германия не должна мириться с усилением позиций АдГ, поскольку, по его мнению, она наносит ущерб экономике, раскалывает общество и подрывает репутацию страны.

Эксперты связывают усиление позиций АдГ, в том числе, с миграционной проблематикой. За неделю до выборов, 24 августа, гражданин Сирии совершил нападение с ножом на посетителей местного фестиваля, в результате которого погибли три человека. Позже выяснилось, что его должны были депортировать из Германии ещё три года назад.

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