Посол России в Берлине Сергей Нечаев подверг критике статью в издании Welt, содержащую призывы к физическому устранению президента Владимира Путина.
В понедельник, 17 апреля, указанное издание опубликовало интервью с американским журналистом, считающим себя политологом, который заявил, что наиболее простым способом завершения конфликта на Украине является убийство президента России.
Дипломат отметил, что редакция издания поместила вынести призыв этого "эксперта" в заголовок.
Нечаев заявил, что данный факт является переходом граней допустимого.
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