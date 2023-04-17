Посол России в Берлине Сергей Нечаев подверг критике статью в издании Welt, содержащую призывы к физическому устранению президента Владимира Путина.

В понедельник, 17 апреля, указанное издание опубликовало интервью с американским журналистом, считающим себя политологом, который заявил, что наиболее простым способом завершения конфликта на Украине является убийство президента России.

Дипломат отметил, что редакция издания поместила вынести призыв этого "эксперта" в заголовок.

Нечаев заявил, что данный факт является переходом граней допустимого.