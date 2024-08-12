Нападение ВСУ на Запорожскую АЭС способно стать причиной прямого вмешательства Организации Североатлантического договора в вооружённый конфликт. Об этом информировал в социальных сетях немецко-финский бизнесмен Ким Дотком, пишет РИА Новости.
По мнению предпринимателя, нападение на Запорожскую АЭС, которое было осуществлено с украинской стороны, способно привести к прямому вмешательству международной военно-политической организации НАТО в прокси-войну Соединённых Штатов Америки с Российской Федерацией.
Помимо этого, немецко-финский предприниматель отмечает, что украинская сторона уступает Российской Федерации и без прямого вмешательства Организации Североатлантического договора государство в Восточной и Центральной Европе, несомненно, проиграет в текущем вооружённом конфликте до конца 2024 года.
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