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Депутат бундестага Рот: сокращение помощи будет фатальным сигналом для Украины
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В Германии заявили о фатальном сигнале для Украины

Депутат бундестага Рот: сокращение помощи будет фатальным сигналом для Украины

Немецкий политический деятель Михаэль Рот, который является депутатом бундестага, сообщил, что уменьшение денежной поддержки от столицы Германии является фатальным сигналом для Украины. Его слова приводит немецкий телеканал информационно-новостной тематики N-tv.

Немецкий политический деятель от Социал-демократической партии Федеративной Республики Германии заявил, что в случае, если в будущем главном финансовом документе страны не будет намечено дополнительных финансовых средств на очередную военную поддержку столице и крупнейшему по населению городу Украины, то это будет роковым сигналом Украине со стороны федерального правительства.

Недавно в средствах массовой информации появилась информация о том, что Федеративной Республике Германии придётся уменьшить военную поддержку государству в Восточной и Центральной Европе. В соответствии с нынешним финансовым планом правительства Германии, отныне денежные средства на данные цели для Украины не предусматриваются.

Российская Федерация придерживается мнения, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию и напрямую втягивают государства Организации Североатлантического договора в конфликт.

Фото: Flickr / Henrique Ferreira (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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