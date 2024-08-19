Немецкий политический деятель Михаэль Рот, который является депутатом бундестага, сообщил, что уменьшение денежной поддержки от столицы Германии является фатальным сигналом для Украины. Его слова приводит немецкий телеканал информационно-новостной тематики N-tv.

Немецкий политический деятель от Социал-демократической партии Федеративной Республики Германии заявил, что в случае, если в будущем главном финансовом документе страны не будет намечено дополнительных финансовых средств на очередную военную поддержку столице и крупнейшему по населению городу Украины, то это будет роковым сигналом Украине со стороны федерального правительства.

Недавно в средствах массовой информации появилась информация о том, что Федеративной Республике Германии придётся уменьшить военную поддержку государству в Восточной и Центральной Европе. В соответствии с нынешним финансовым планом правительства Германии, отныне денежные средства на данные цели для Украины не предусматриваются.

Российская Федерация придерживается мнения, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию и напрямую втягивают государства Организации Североатлантического договора в конфликт.

Фото: Flickr / Henrique Ferreira (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)