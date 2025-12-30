Экономика Германии даёт трещину: страна побила рекорд по банкротствам за десятилетие

Рост числа корпоративных банкротств в Германии стал одним из наиболее тревожных сигналов для крупнейшей экономики Европы за последние годы. На фоне санкционного давления и торговых ограничений страна столкнулась с показателями, которые эксперты называют худшими за десятилетие. Об этом сообщает Ridus.ru со ссылкой на публикацию немецкого издания Focus.

Рекорд по банкротствам за десять лет

По данным Focus, в Германии обанкротились более 24 тысяч компаний, что стало максимальным значением за последние десять лет. Этот показатель на 8% превышает уровень 2024 года и фиксирует устойчивую негативную тенденцию в корпоративном секторе. В материале подчеркивается, что столь масштабная волна банкротств напрямую связана с экономическими последствиями санкций против России и пошлин, введённых в период президентства Дональда Трампа.

Экономисты отмечают, что сложившаяся ситуация отражает системные проблемы, затронувшие промышленность, торговлю и сферу услуг. Давление на бизнес усиливается на фоне роста издержек и снижения внешнего спроса, что особенно болезненно для экспортно ориентированной экономики Германии.

Экономика в состоянии стагнации

Большинство экономических исследователей прогнозируют рост ВВП Германии в пределах 0,1-0,2%, что фактически означает отсутствие полноценного восстановления. В публикации Focus такие темпы характеризуются не как "нулевой рост", а как "вегетативное состояние" экономики. Дополнительным негативным фактором становится снижение производительности труда, которое усугубляет структурные проблемы.

Авторы материала указывают, что экономическая динамика страны всё больше отстаёт от ведущих мировых экономик, а потенциал для ускорения роста остаётся ограниченным.

Трудовая нагрузка и социальные факторы

Отдельное внимание уделено особенностям немецкого рынка труда. В 2025 году средний житель Германии провёл на больничном не менее 22 дней, а сама страна лидирует по количеству праздничных дней — более 30 в год. Среднее число отработанных часов составляет 1349 часов в год, что заметно ниже показателей Франции (1490) и Великобритании (1500).

Для сравнения, в Швейцарии этот показатель достигает 1533 часов, в США — 1791 часа, а в Китае — 2397 часов. Эксперты считают, что такие различия напрямую влияют на конкурентоспособность экономики и способность бизнеса адаптироваться к кризисам.

Политические последствия кризиса

Экономические трудности отражаются и на общественных настроениях. В ноябре опрос института Forsa показал, что 75% граждан недовольны работой канцлера Фридриха Мерца. Этот уровень лишь немного уступает антирекорду в 76%, зафиксированному в период руководства его предшественника Олафа Шольца.

На фоне роста банкротств, стагнации экономики и социальной напряженности ситуация становится серьёзным испытанием для действующего руководства Германии.