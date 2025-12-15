Берлин строил мосты, а получил стены: как союз с Китаем обернулся зависимостью

Германия, некогда один из ключевых бенефициаров глобализации, теперь стремится защитить собственную экономику от тех же процессов, которые когда-то обеспечили ей процветание. На фоне растущего торгового дисбаланса и усиливающейся зависимости от китайских поставок страна готовится ограничить импорт из КНР. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Смена экономического вектора

В течение двух десятилетий Германия и Китай были взаимовыгодными партнёрами: немецкое оборудование и технологии помогали Китаю развивать промышленность, а немецкие компании получали прибыль от экспорта. Однако, как отмечает газета, ситуация изменилась — КНР больше не нуждается в Германии. За последние годы китайские производители заняли лидирующие позиции в отраслях, где ранее доминировали немецкие концерны.

С 2019 года объём немецкого экспорта в Китай снизился примерно на четверть, тогда как импорт вырос. По оценке WSJ, уже в 2025 году торговый дефицит Германии с Китаем может достичь рекордных €88 млрд. Китайские компании прочно укрепились в химической промышленности, автопроизводстве и производстве электрооборудования, где Германия заметно уступает по скорости и себестоимости.

Политика защиты рынка

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство будет защищать отечественных производителей, прежде всего в сталелитейной отрасли. В стране уже ужесточены ограничения на использование китайских компонентов в инфраструктуре мобильной связи. Кроме того, созданный при Мерце Совет национальной безопасности оценил риски зависимости от КНР и предложил шаги для диверсификации поставок критически важных ресурсов.

По информации WSJ, в правительстве разрабатываются проекты, направленные на снижение экономических и технологических рисков, связанных с доминированием Китая. "Мы как страна должны решить, что будем и дальше закупать в Китае, а что продолжим производить самостоятельно. Это может повлечь за собой введение барьеров для защиты стратегически важных секторов", — заявил изданию главный экономист банка развития KfW Дирк Шумахер.

Европейский контекст

На фоне германских дискуссий звучат и голоса других лидеров ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Les Echos заявил, что Евросоюз может рассмотреть введение торговых пошлин против китайских товаров, если Пекин не снизит дисбаланс в торговле. По его словам, этот вопрос уже обсуждается с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако выработка единой европейской позиции остаётся сложной задачей.

Для Германии, зависящей от внешних рынков и экспорта, новый курс станет испытанием. Но, как подчёркивает The Wall Street Journal, Берлин больше не может игнорировать факт: мировая экономика изменилась, и Китай теперь играет в ней совершенно иную роль.