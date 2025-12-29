Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Германии
Флаг Германии
© commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany is licensed under CC BY 2.0
Главная / Мир
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:14

Цены рвутся вверх, а кошельки пустеют: как Германия учится жить в режиме жесткой экономии

45% немцев экономят на продуктах из-за роста цен — Forsa

Рост цен в Германии всё чаще отражается на повседневных расходах: почти половина жителей страны признаются, что вынуждены ограничивать себя при покупке продуктов. Об этом сообщает институт Forsa, опубликовавший результаты опроса о том, как инфляция влияет на потребительское поведение. Исследование показывает, что экономия на еде становится массовым явлением, а финансовые ожидания на следующий год у многих остаются тревожными.

Почти каждый второй сокращает траты на продукты

По данным Forsa, 45% немцев заявили, что ограничивали себя в покупке продуктов питания. Это означает, что рост цен затронул не отдельные группы населения, а значительную часть общества, заставляя пересматривать даже базовые потребительские привычки. В таких условиях экономия на еде становится индикатором общего давления на семейные бюджеты.

Для сравнения исследование приводит показатель прошлого года: тогда в экономии на продуктах признались 39% респондентов. Таким образом, доля тех, кто вынужден сокращать расходы на питание, увеличилась на шесть процентных пунктов. Рост этого показателя отражает, что ценовой фактор продолжает усиливаться и постепенно вовлекает всё больше граждан в режим вынужденной экономии.

Настроения на 2026 год: тревоги сильнее оптимизма

Опрос Forsa фиксирует не только изменение поведения, но и настроение населения. Чуть больше половины опрошенных оценивают перспективы своей финансовой ситуации на 2026 год негативно. Это указывает на то, что значительная часть граждан не ожидает улучшений и готовится к продолжению сложного периода.

Позитивный настрой, по данным исследования, продемонстрировали 47% жителей Германии. То есть доля оптимистов заметно меньше тех, кто смотрит на следующий год с настороженностью. Такое распределение оценок показывает, что общество разделено, но общий фон остается скорее напряженным.

Экономия на еде как сигнал для экономики

Факт массового сокращения расходов на продукты традиционно воспринимается как один из наиболее чувствительных социальных маркеров. Если люди экономят на еде, это означает, что рост цен затрагивает именно обязательные траты, а не "излишества". В результате повседневный спрос становится более осторожным, что отражается не только на домохозяйствах, но и на розничной торговле.

Данные Forsa показывают: на фоне удорожания продуктов экономия постепенно становится нормой для значительной части населения, а ожидания на 2026 год формируются с явным уклоном в сторону тревоги. Это может означать, что вопрос покупательной способности и ценовой нагрузки останется одним из ключевых для немецкого общества в ближайшем будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вход в токийский зоопарк закрыли после побега волка из вольера — Kyodo вчера в 8:08
Зоопарк превратился в зону охоты: волк сорвался с цепи и гуляет по дорожкам, пока людей срочно выводят

В Западном Токио из зоопарка сбежал волк: посетителей срочно эвакуировали, вход закрыли, животное пытаются поймать.

Читать полностью » Эрик Адамс посоветовал жителям заняться демографией в снежный день в Нью-Йорке — мэр вчера в 8:05
Снег, дом и дети: как мэр Нью-Йорка связал непогоду с призывом к повышению рождаемости

Мэр Нью-Йорка после сильного снегопада призвал жителей сидеть дома — и неожиданно добавил, что это "хороший день, чтобы сделать ребёнка".

Читать полностью » Минфин США выдал лицензию на ликвидацию активов Лукойла — инвестор Роджерс вчера в 7:24
Лукойлу выдали лицензию на ликвидацию: что это значит для будущего компании за рубежом

Инвестор Джим Роджерс заявил о возможном интересе к зарубежным активам "Лукойла" — на фоне санкций США и переговоров о продаже.

Читать полностью » Лавров отметил отсутствие призывов к сдерживанию России в стратегии США — Сергей Лавров вчера в 4:11
Сдерживание ушло из текста: почему стратегия США выглядит нетипично для Вашингтона

Сергей Лавров заявил, что новая стратегия нацбезопасности США впервые поставила под сомнение расширение НАТО и содержит нетипичные для Вашингтона сигналы.

Читать полностью » Чиновники НАТО не исключили неожиданных последствий встречи Трампа и Зеленского — CNN 27.12.2025 в 4:14
Когда один человек ломает все прогнозы: Европа готовится к неожиданному исходу переговоров

В Европе с осторожностью ждут встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, признавая непредсказуемость ее исхода.

Читать полностью » В Петербурге открылись станции метро 26.12.2025 в 17:55
Под Новый год Петербург получил неожиданный транспортный подарок

В Петербурге одновременно открылись две новые станции метро. Новый участок линии изменил транспортную схему и добавил городу подземную связь.

Читать полностью » Израиль официально признал независимость Республики Сомалиленд — офис Нетаньяху 26.12.2025 в 17:35
Решение Нетаньяху меняет расклад — Израиль признал новое государство

Израиль официально признал независимость Сомалиленда и заявил о намерении развивать сотрудничество в экономике, технологиях и здравоохранении.

Читать полностью » Администрация Трампа рассматривает агрессивную реформу Палестинской администрации — Axios 26.12.2025 в 17:19
Трамп увидел угрозу на Западном берегу — в Вашингтоне заговорили о срочной реформе

Администрация Трампа готовит план реформы Палестинской администрации, опасаясь потери контроля над Западным берегом.

Читать полностью »

Новости
Общество
Мошенники используют год рождения в объявлениях о дивидендах — МВД РФ
Общество
Фиктивные юристы в мессенджерах выманивают деньги у граждан — МВД
Экономика
Золото подорожало на 60 процентов в 2025 году — ПРАЙМ
Экономика
Маткапитал потерял почти половину покупательной способности — Косарева
Наука
Дрожжи доставляют вакцину через желудок в организм — Бак
СФО
Студенты из Тувы не смогли уехать из Томска на каникулы — Минобразования
Туризм
Новый год в ОАЭ без переплат возможен при выборе района и отеля — ТурПром
Наука
Рыбы различают вкус крупных и мелких морских звезд — ученые МГУ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet