Цены рвутся вверх, а кошельки пустеют: как Германия учится жить в режиме жесткой экономии

Рост цен в Германии всё чаще отражается на повседневных расходах: почти половина жителей страны признаются, что вынуждены ограничивать себя при покупке продуктов. Об этом сообщает институт Forsa, опубликовавший результаты опроса о том, как инфляция влияет на потребительское поведение. Исследование показывает, что экономия на еде становится массовым явлением, а финансовые ожидания на следующий год у многих остаются тревожными.

Почти каждый второй сокращает траты на продукты

По данным Forsa, 45% немцев заявили, что ограничивали себя в покупке продуктов питания. Это означает, что рост цен затронул не отдельные группы населения, а значительную часть общества, заставляя пересматривать даже базовые потребительские привычки. В таких условиях экономия на еде становится индикатором общего давления на семейные бюджеты.

Для сравнения исследование приводит показатель прошлого года: тогда в экономии на продуктах признались 39% респондентов. Таким образом, доля тех, кто вынужден сокращать расходы на питание, увеличилась на шесть процентных пунктов. Рост этого показателя отражает, что ценовой фактор продолжает усиливаться и постепенно вовлекает всё больше граждан в режим вынужденной экономии.

Настроения на 2026 год: тревоги сильнее оптимизма

Опрос Forsa фиксирует не только изменение поведения, но и настроение населения. Чуть больше половины опрошенных оценивают перспективы своей финансовой ситуации на 2026 год негативно. Это указывает на то, что значительная часть граждан не ожидает улучшений и готовится к продолжению сложного периода.

Позитивный настрой, по данным исследования, продемонстрировали 47% жителей Германии. То есть доля оптимистов заметно меньше тех, кто смотрит на следующий год с настороженностью. Такое распределение оценок показывает, что общество разделено, но общий фон остается скорее напряженным.

Экономия на еде как сигнал для экономики

Факт массового сокращения расходов на продукты традиционно воспринимается как один из наиболее чувствительных социальных маркеров. Если люди экономят на еде, это означает, что рост цен затрагивает именно обязательные траты, а не "излишества". В результате повседневный спрос становится более осторожным, что отражается не только на домохозяйствах, но и на розничной торговле.

Данные Forsa показывают: на фоне удорожания продуктов экономия постепенно становится нормой для значительной части населения, а ожидания на 2026 год формируются с явным уклоном в сторону тревоги. Это может означать, что вопрос покупательной способности и ценовой нагрузки останется одним из ключевых для немецкого общества в ближайшем будущем.