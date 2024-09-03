Германия собирается передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM и планирует закупить еще шесть единиц для своих военно-воздушных сил, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на источники.

Россия выражает мнение, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию и непосредственно вовлекают страны НАТО в конфликт, что является опасной игрой. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, могут стать законной целью для российских вооруженных сил. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и путем подготовки военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле подчеркивали, что наращивание военной поддержки Украины со стороны Запада не способствует диалогу и может иметь серьезные негативные последствия.

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