На данный момент в бундесвере, вооруженных силах Германии, состоят 183 тыс. человек, однако к 2027 году их количество сократится на 65 тысяч из-за достижения предельного возраста. Об этом информируют издания редакционной группы Funke со ссылкой на прогноз Минобороны Германии.

Цель правительства ФРГ - довести нынешнее число военнослужащих до 203 тыс. к 2031 году. Однако, достичь это будет сложно с учетом демографической динамике в стране.

Напомним, что предельный возраст пребывания на военной службе в Германии колеблется от 55 до 65 лет.