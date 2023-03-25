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  • Опубликована сегодня в 11:13

Армия Германии потеряет около 65 тыс. человек к 2027 году в связи с возрастом

На данный момент в бундесвере, вооруженных силах Германии, состоят 183 тыс. человек, однако к 2027 году их количество сократится на 65 тысяч из-за достижения предельного возраста. Об этом информируют издания редакционной группы Funke со ссылкой на прогноз Минобороны Германии.

Цель правительства ФРГ - довести нынешнее число военнослужащих до 203 тыс. к 2031 году. Однако, достичь это будет сложно с учетом демографической динамике в стране.

Напомним, что предельный возраст пребывания на военной службе в Германии колеблется от 55 до 65 лет.

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