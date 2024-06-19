Появилось новое подтверждение того, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия. Немецкий бизнесмен Флориан Зайбель испытывает новые беспилотные технологии в южных областях страны.
Глава мюнхенской компании Quantum Systems, которая специализируется на системах вертикального взлёта и посадки, помог с поставками сотен беспилотных летательных аппаратов для украинской армии по нескольким контрактам с правительством Германии. Предприятие Зайбеля Stark Defense ориентируется на отзывы его сотрудников, находящихся во Львовской области Украины и на передовой.
Сейчас компания тестирует алгоритмы автоматического распознавания с помощью искусственного интеллекта на системах в Днепровском регионе на юге Украины. Цель — создать технологию, которая сможет противостоять российским системам радиоэлектронного подавления.
Германский разработчик ищет возможности автоматизации и взаимодействия дронов, и компания Stark Defense экспериментирует в Украине с новыми совместными беспилотными роями, которые будут управляться специальными алгоритмами.
Фото: armyinform. com.ua/Министерство обороны Украины(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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