Появилось новое подтверждение того, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия. Немецкий бизнесмен Флориан Зайбель испытывает новые беспилотные технологии в южных областях страны.

Глава мюнхенской компании Quantum Systems, которая специализируется на системах вертикального взлёта и посадки, помог с поставками сотен беспилотных летательных аппаратов для украинской армии по нескольким контрактам с правительством Германии. Предприятие Зайбеля Stark Defense ориентируется на отзывы его сотрудников, находящихся во Львовской области Украины и на передовой.

Сейчас компания тестирует алгоритмы автоматического распознавания с помощью искусственного интеллекта на системах в Днепровском регионе на юге Украины. Цель — создать технологию, которая сможет противостоять российским системам радиоэлектронного подавления.

Германский разработчик ищет возможности автоматизации и взаимодействия дронов, и компания Stark Defense экспериментирует в Украине с новыми совместными беспилотными роями, которые будут управляться специальными алгоритмами.

Фото: armyinform. com.ua/Министерство обороны Украины(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)