Флаг Германии
Флаг Германии
© commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany is licensed under CC BY 2.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:01

Германия на первом этапе военной подготовки: какие угрозы поджидают Европу

Германия разработала секретный план действий в случае военного конфликта – Politico

Власти Германии разработали секретный план действий в случае военного конфликта в рамках НАТО, согласно информации, опубликованной в Politico. Документ содержит модель эскалации военных действий, разделённую на пять этапов. На данный момент Германия находится на первом этапе — выявление угроз и подготовка логистики.

Этапы подготовки Германии к возможному конфликту

Документ, являющийся конфиденциальным, предусматривает несколько этапов развития кризиса. Германия, в случае вооруженного конфликта, станет важным транзитным узлом для войск союзников, что сделает страну приоритетной целью для атак с использованием дальнобойных оружий. Для защиты своих территорий и успешного обеспечения логистики Германии предстоит разработать эффективные меры противодействия таким угрозам.

"Основная задача документа — обеспечить слаженность действий военных и гражданских структур", — говорится в материале Politico.

Кроме того, Германия возьмет на себя ключевую роль в планировании укрепления НАТО и обеспечения его стратегической устойчивости в условиях возможного конфликта.

Реакция на угрозы с Востока

На фоне подготовки Германии, другие страны Восточной Европы также готовятся к возможной эскалации. Так, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия планируют заминировать участки своих границ с Россией, создавая таким образом барьер, напоминающий "новый железный занавес" в Европе. Эти меры являются ответом на растущую угрозу со стороны России и имеют целью защиту от возможных вторжений.

Экономические последствия возможного конфликта

Как сообщают западные СМИ, конфликт между Россией и странами НАТО может оказать значительное влияние на мировую экономику. Ожидается, что мировой ВВП сократится на 1,3%, а экономический ущерб может составить до 1,5 триллиона долларов. Эти цифры подчеркивают серьёзность возможного военного столкновения и его последствия для глобальной экономики.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

