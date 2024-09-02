По мнению политолога успех крайне правых партий в германии может повторить на выборах в Бундестаг

Результаты выборов в земельные парламенты Тюрингии и Саксонии показали, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) набирает популярность среди избирателей. Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов в интервью изданию "Взгляд" объясняет это недовольством политикой правительства канцлера Олафа Шольца.
По мнению политолога, успех АдГ может повлиять на предстоящие выборы в Бранденбурге, где они запланированы на 22 сентября. Также он считает, что успех оппозиционных сил может повториться и на выборах в Бундестаг в следующем году.
Соколов отмечает, что правительство ФРГ, вероятно, будет активнее работать с жителями восточных земель, но не изменит подходы к внутренней и внешней политике. Многие жители Германии, особенно в восточных регионах, недовольны внешней и внутренней политикой, а также социально-экономической ситуацией. Они сталкиваются с инфляцией, высокими ценами, экономическими проблемами и миграционными вызовами.
Недавно стало известно, что "Альтернатива для Германии" впервые победила на выборах в земельный парламент Тюрингии. АдГ получила 30,5% голосов избирателей. В Саксонии партия набрала 30% голосов, опередив представителей Христианско-демократического союза (ХДС) с результатом в 31,5%. Сопредседатель АдГ Алиса Вейдель назвала результаты выборов большим успехом.
Ранее в ФРГ говорили о политическом кризисе, который может угрожать правящей коалиции. Артем Соколов также указывает на то, что подобная тенденция наблюдалась и на выборах в Европарламент, где оппозиционные партии значительно улучшили свои результаты.
Олаф Шольц назвал результаты выборов "горькими" и призвал сформировать правительства в Тюрингии и Саксонии без участия АдГ, занявшей первое и второе места соответственно.
Фото: Wikimedia Commons/ Túrelio (Creative Commons з пазначэньнем аўтарства, на гэткіх жа ўмовах вэрсіі 3.0 згодна заканадаўства Нямеччыны.)Перайсьці да навігацыіПерайсьці да пошук
Олаф Шольц огорчился из-за результата выборов в Германии
Олаф Шольц, канцлер Германии, выразил обеспокоенность результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, которые прошли 1 сентября. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала там победу, а правящая коалиция Шольца потерпела поражение.
Статистическое ведомство Саксонии заявило о пересчете выборов в парламент
В понедельник земельное статистическое ведомство Саксонии объявило о пересчёте результатов выборов в земельный парламент, который состоялся в воскресенье. Пересчёт был вызван технической ошибкой.
76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки
Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов
Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.