По мнению политолога успех крайне правых партий в германии может повторить на выборах в Бундестаг

Успех "Альтернативы для Германии" может повториться и на выборах в Бундестаг

Результаты выборов в земельные парламенты Тюрингии и Саксонии показали, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) набирает популярность среди избирателей. Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов в интервью изданию "Взгляд" объясняет это недовольством политикой правительства канцлера Олафа Шольца.

По мнению политолога, успех АдГ может повлиять на предстоящие выборы в Бранденбурге, где они запланированы на 22 сентября. Также он считает, что успех оппозиционных сил может повториться и на выборах в Бундестаг в следующем году.

Соколов отмечает, что правительство ФРГ, вероятно, будет активнее работать с жителями восточных земель, но не изменит подходы к внутренней и внешней политике. Многие жители Германии, особенно в восточных регионах, недовольны внешней и внутренней политикой, а также социально-экономической ситуацией. Они сталкиваются с инфляцией, высокими ценами, экономическими проблемами и миграционными вызовами.

Недавно стало известно, что "Альтернатива для Германии" впервые победила на выборах в земельный парламент Тюрингии. АдГ получила 30,5% голосов избирателей. В Саксонии партия набрала 30% голосов, опередив представителей Христианско-демократического союза (ХДС) с результатом в 31,5%. Сопредседатель АдГ Алиса Вейдель назвала результаты выборов большим успехом.

Ранее в ФРГ говорили о политическом кризисе, который может угрожать правящей коалиции. Артем Соколов также указывает на то, что подобная тенденция наблюдалась и на выборах в Европарламент, где оппозиционные партии значительно улучшили свои результаты.

Олаф Шольц назвал результаты выборов "горькими" и призвал сформировать правительства в Тюрингии и Саксонии без участия АдГ, занявшей первое и второе места соответственно.

Фото: Wikimedia Commons/ Túrelio (Creative Commons з пазначэньнем аўтарства, на гэткіх жа ўмовах вэрсіі 3.0 згодна заканадаўства Нямеччыны.)Перайсьці да навігацыіПерайсьці да пошук