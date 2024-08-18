Сумрачный немецкий гений: стартап DGG представил уникальную электровелотележку

Разработчики из немецкого стартапа Dynamic Drives Giessen еще предстоит определить категорию для своего уникального транспортного средства под названием Intelectra.

Им удалось создать нечто среднее между грузовичком с педалями и мототележкой, предназначенной для перевозки небольших грузов в городских условиях.

Кузов, напоминающий пикап, способен вместить более 450 кг груза. Наличие педалей и электродвигателя делает его полностью экологичным. Грузовой отсек длиной 120 см слегка наклонен вперед и расположен внутри массивной рамы из алюминиевых труб, обеспечивающих прочность конструкции. Ходовая часть представлена высокими узкими 64-дюймовыми колесами. Педальный привод вынесен за пред

елы передней части тележки, что позволяет водителю сидеть прямо, управляя рулем. Задняя подвеска регулируется в зависимости от веса перевозимого груза (до 450 кг вместе с водителем).

Стоит отметить, что педали - далеко не единственное средство, обеспечивающее движение. Вращение педалей преобразуется в электричество с помощью генератора мощностью 250 Вт, расположенного между рукоятками управления.

В процессе движения осуществляется подзарядка аккумулятора емкостью 1400 Вт, который, в свою очередь, питает два задних 125-ваттных мотор-колеса. Интенсивность нажатия на педали и частота вращения регулируют мощность двигателя благодаря интеллектуальной системе с несколькими контроллерами.

Отсутствие цепей и ремней в трансмиссии сокращает ее износ - компания гарантирует пробег в 30000 км без техобслуживания. Intelectra способна проехать на одной зарядке до 100 км. Время зарядки аккумулятора составляет полтора часа. Рекуперативное торможение увеличивает запас хода.

Максимальная скорость движения составляет до 25 км/ч. В Dynamic Drives Giessen также готовы предложить по запросу опцию в виде ручки газа. Цена Intelectra начинается с $10171. Начало поставок запланировано на осень текущего года.

Фото: commons.wikimedia.org/Jared Preston (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)