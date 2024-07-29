Немецкое правительство "принимает во внимание" заявление президента России Владимира Путина о моратории на размещение ударных систем средней и меньшей дальности.

Берлин, однако, настаивает на необходимости размещения средств сдерживания на своей территории.

Официальный представитель кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн пояснила журналистам, что Германия подробно аргументировала свою позицию. По ее словам, размещение американского оружия в Германии обусловлено изменением стратегического баланса в Европе и угрозой, исходящей от российских крылатых ракет.

Хоффманн подчеркнула, что Германия стремится к созданию системы сдерживания в ответ на действия России. Она также выразила готовность Германии к возобновлению контроля над вооружениями при наличии соответствующих условий.

Представитель МИД Германии Себастиан Фишер, в свою очередь, заявил, что Германия не поддастся запугиванию.

Напомним, что в 2019 году США односторонне вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва категорически отвергает эти обвинения. В ответ на действия США, президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия договора.

После прекращения действия ДРСМД, президент России предложил ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Это предложение было направлено в ведущие страны Европы и Азии, а также в различные международные организации.

В начале 2023 года глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности. Он подчеркнул, что эти предложения являются безальтернативными и для возобновления диалога по вопросам безопасности необходимо устранить противоречия, связанные с расширением НАТО на восток.

В последнее время на Западе все чаще звучат опасения о возможности прямого военного конфликта между НАТО и Россией. В Кремле же неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы для кого-либо и не планирует нападать на страны НАТО.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Путин подчеркнул, что у России нет никаких причин для нападения на страны НАТО. Он также отметил, что западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

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