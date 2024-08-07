На западе Германии частично обрушился отель

Bild: один человек погиб при обрушении одного из этажей отеля в Германии

После того как обрушился этаж отеля, находящегося в Германии, стало известно, что один человек не выжил. Восемь людей пребывают на данный момент под завалинами. Об этом информирует крупнейшая немецкая газета-таблоид Bild со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

В муниципалитете Крёве, который находится на федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии, на реке Мозель между городами Трабен-Трарбах и Кинхайм, в поздний вечер прошедшего вторника один из этажей отеля обвалился. Известно, что в результате происшествия один человек не выжил. Кроме того, сообщается, что в отеле на момент обрушения пребывало 14 человек, пять из которых смогли вылезти и не получить ранения. Однако оставшиеся всё ещё остаются под завалинами, ожидая помощи.

Как отмечают сотрудники правоохранительных органов Федеративной Республики Германия, под завалинами на данный момент времени находится и один несовершеннолетний. Помимо этого, работники полиции смогли установить связь с некоторыми из оставшихся в живых девяти человек. Тело человека, который погиб в связи с обрушением здания, пока не найдено.

На месте происшествия сейчас задействованы несколько сотен работников экстренных служб, беспилотные летательные аппараты и поисково-спасательные собаки.

Фото: commons. wikimedia. org / Arnaud333 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)