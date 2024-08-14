Германия осуждает визит израильского министра на Храмовую гору: опасная провокация

Министерство иностранных дел Германии выступило с резкой критикой визита министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, назвав его опасной провокацией в уже напряженной ситуации.

Официальный представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр подчеркнула, что правительство Германии осуждает действия Бен-Гвира, которые могут подорвать исторический статус-кво на Храмовой горе. Федеральное правительство Германии призвало Израиль прекратить подобные преднамеренные провокации, которые могут привести к эскалации конфликта.

По мнению МИД ФРГ, действия Бен-Гвира особенно опасны в нынешней ситуации, когда ситуация в Иерусалиме, на Западном берегу и в Израиле уже крайне напряженная. Подобные подстрекательские действия могут поставить под угрозу безопасность в регионе.

Ранее Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, выступил на фоне Храмовой горы, призывая к решительным действиям против палестинского движения ХАМАС.

Он также намекнул на возможное разрешение евреям молиться на Храмовой горе, что вызвало обеспокоенность у международного сообщества.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поспешил откреститься от заявлений Бен-Гвира, заверив, что политика Израиля по Храмовой горе остается неизменной.

Действия Бен-Гвира также осудили МИД Франции и внешнеполитическое ведомство Египта, которые назвали их нарушением международного права и исторического статуса Иерусалима. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал выступление Бен-Гвира провокацией.

Согласно статус-кво, Израиль обеспечивает общий контроль над безопасностью Храмовой горы, в то время как Исламский вакф отвечает за повседневное управление и техническое обслуживание объекта. Однако визиты политиков, особенно министра Бен-Гвира, часто провоцируют серьезные обострения между Израилем и палестинцами.

Германия осудила действия израильского министра нацбезопасности вслед за Испанией.

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