Министр юстиций заявил о сложности обмена заключенными с Россией

Решение о обмене заключенными для Берлина оказалось непростым, так как Германия отказалась от исполнения приговора в отношении Вадима Красикова, заявил глава немецкого Министерства юстиции. Марко Бушман призвал немцев избегать поездок в Россию, подчеркнув необходимость осторожности.
В ходе обмена, состоявшегося 1 августа в Анкаре, 26 заключенных были переведены между западными странами, Россией и Белоруссией. 24 из них находились в тюрьмах семи разных стран: России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Решение о том, чтобы отменить приговор в отношении Красикова, было непростым, поскольку Германия отказалась от исполнения приговора. Красикова приговорили к пожизненному сроку за убийство гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, во время второй чеченской войны.
В результате обмена Россия получила десять заключенных, в том числе и двоих детей. В США отправились трое американских граждан: журналист Эван Гершкович, бывший морпех Пол Уилан, журналистка Алсу Курмашева (у нее есть и российское гражданство), а также Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом). В Германию Россия передала 12 человек, в том числе оппозиционера Илью Яшина и правозащитника Олега Орлова, обоих признанных иноагентами. Белоруссия вернула на родину гражданина Германии Рико Кригера, ранее приговоренного к смертной казни и помилованного.
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