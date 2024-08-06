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Германии сложно дался обмен заключенными с Россией
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Министр юстиций заявил о сложности обмена заключенными с Россией

Германии сложно дался обмен заключенными с Россией

Решение о обмене заключенными для Берлина оказалось непростым, так как Германия отказалась от исполнения приговора в отношении Вадима Красикова, заявил глава немецкого Министерства юстиции. Марко Бушман призвал немцев избегать поездок в Россию, подчеркнув необходимость осторожности.

В ходе обмена, состоявшегося 1 августа в Анкаре, 26 заключенных были переведены между западными странами, Россией и Белоруссией. 24 из них находились в тюрьмах семи разных стран: России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Решение о том, чтобы отменить приговор в отношении Красикова, было непростым, поскольку Германия отказалась от исполнения приговора. Красикова приговорили к пожизненному сроку за убийство гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, во время второй чеченской войны.

В результате обмена Россия получила десять заключенных, в том числе и двоих детей. В США отправились трое американских граждан: журналист Эван Гершкович, бывший морпех Пол Уилан, журналистка Алсу Курмашева (у нее есть и российское гражданство), а также Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом). В Германию Россия передала 12 человек, в том числе оппозиционера Илью Яшина и правозащитника Олега Орлова, обоих признанных иноагентами. Белоруссия вернула на родину гражданина Германии Рико Кригера, ранее приговоренного к смертной казни и помилованного.

Фото: From Wikimedia Commons/ Rob75 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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