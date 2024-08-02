В Германии сел самолет с помилованными в рамках обмена

Воздушное судно с гражданами Российской Федерации и Федеративной Республики Германия, которые были помилованы в рамках обмена, заключёнными между Россией, Германией и Соединёнными Штатами Америки, приземлилось в международном гражданском аэропорту, находящемся в пригороде Кёльна Порц. Об этом информирует крупнейшая немецкая газета Bild.

Как сообщается, в международном гражданском аэропорту, который находится в пригороде Кёльна Порц в Германии в зоне заповедной территории Ванер-Хайде, в 22.37 по местному времени (на час позже по московскому) приземлился самолёт с помилованными. Прилетевших ожидал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Как заявил на одном из мероприятий для сотрудников средств массовой информации немецкий государственный деятель, переговоры по обмену проходили в течение нескольких месяцев. Кроме того, член Социал-демократической партии Германии сообщил, что в четверг у него состоялся телефонный разговор с 46-ым главой Соединённых Штатов Америки Джо Байденом, который выразил ему благодарность за проведённую работу над обменом.

Фото: Flickr / Blue Stahli Luân (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)