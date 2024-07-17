Германия планирует сократить вдвое военную помощь Украине в 2025 году, снизив ее с €8 млрд до €4 млрд, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на проект федерального бюджета.

Источники Reuters также выразили сомнение в возможности Германии достичь поставленной цели по увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП.

После начала спецоперации на Украине канцлер Олаф Шольц объявил о создании специального фонда в размере €100 млрд для модернизации армии и достижения целевого показателя НАТО.

Проект бюджета на 2025 год предполагает увеличение заимствований на €11 млрд, доведя общий объем чистых заимствований до €50,3 млрд.

Составление бюджета на 2025 год и долгосрочной финансовой стратегии до 2028 года оказалось непростой задачей, поскольку министр финансов Кристиан Линднер настаивал на необходимости периода фискальной стабилизации после увеличения государственных расходов в период пандемии COVID-19 и недавнего энергетического кризиса.

С начала спецоперации на Украине Германия оказывает военную поддержку Киеву. За два года Украина получила вооружения на сумму около €28 млрд. В июле этого года Берлин обнародовал список вооружений на сумму около €7,1 млрд, которые будут переданы Украине в 2024 году.

Российские власти критикуют поставки оружия Украине, заявляя, что такие действия ведут к эскалации конфликта и не способствуют его урегулированию.

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