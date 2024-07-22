Министерство юстиции Германии отказалось комментировать обнаружение Федеральной службой безопасности (ФСБ) канала поставок взрывчатых веществ и детонаторов из Германии в Россию, сославшись на "конфиденциальность". Это ведомство ответило на запрос РИА Новости.
Ранее ФСБ сообщила о прекращении в Санкт-Петербурге канала поставок взрывчатки и электродетонаторов из Германии и Италии, которые были спрятаны в автозапчастях и предназначались для совершения терактов. Лица, планировавшие теракты, были установлены и задержаны, а по данным ФСБ, их действия курировал Роман Машовец, заместитель главы офиса узурпатора Владимира Зеленского, который объявлен в России в розыск.
В ответ на вопрос о том, поступал ли запрос от российских властей по данному делу, министерство сообщило, что федеральное ведомство не комментирует детали запросов о правовой помощи, а также информацию о проводимых следственных действиях или международном сотрудничестве силовых структур.
Кроме того, в министерстве пояснили, что соблюдение конфиденциальности, принятой в международной практике, является необходимым условием для "будущего эффективного сотрудничества", особенно в области уголовно-правовой помощи.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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