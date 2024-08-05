В ФРГ нашли решение проблемы с бюджетом: Отказ от помощи Украине

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, по информации издания N-tv, выразила мнение, что Германия имеет потенциал для существенной экономии бюджетных средств путем корректировки своей политики в отношении Украины.
Вагенкнехт утверждает, что экономия могла бы составить от 30 до 50 миллиардов евро в следующем году, если бы Берлин изменил свой курс по украинскому вопросу, а также в сфере миграционной и энергетической политики.
Она предложила три ключевых направления для достижения этой цели: во-первых, активные мирные переговоры; во-вторых, значительное уменьшение числа претендентов на получение убежища; и в-третьих, отмена закона об отоплении.
Напомним, что в июле агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщало о планах правительства Германии сократить вдвое финансовую помощь Украине в военной сфере в 2025 году по сравнению с 2024 годом.
Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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